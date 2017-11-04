多仿冒雲南白藥高露潔等名牌 皖警破假牙膏案銷十多省市

（合肥4日訊）中國假貨禁之不絕，安徽滁州來安縣警方日前公布搗破一個製造冒牌牙膏集團，查獲10萬多支假冒高露潔、黑人、舒適達及雲南白藥等品牌牙膏，以及製假材料30多萬件，全國十多個省市、2000家藥房受騙，涉案金額高達數1500萬元人民幣（約957萬令吉）。

警方透露，今年3月，來安縣一家藥房從自稱是雲南白藥牙膏公司業務員的李姓女子手上，以正常來貨價一半的價格購入一批雲南白藥牙膏。收貨時，藥店負責人發現這批牙膏的規格與實際重量不一樣，於是報警。

假冒牙膏公司業務員促銷

警方調查發現，藥房購入的雲南白藥牙膏是冒牌牙膏。而該名李姓業務員真名叫朱某某，而朱某某一直使用假名在全國十多個省市兜售冒牌雲南白藥牙膏。多名犯罪嫌疑人均假冒牙膏公司業務員，以公司舉行優惠活動作幌子，以極低價格向全國各地藥房兜售冒牌牙膏，有店主貪圖便宜就會聯絡他們取貨。

警方更發現，朱某某的售假團隊只是整個製假集團的分支，而製假集團的源頭來自河北廊坊及廣東汕頭，核心涉案人士超過50人。銷售網絡遍布全國，包括安徽、北京、四川、重慶、青海、內蒙古等地。

來安縣警方經過連月的調查，今年8月底成功破獲此案，共抓獲33名嫌疑人，其中7人被採取刑事強制措施。警方目前仍在深入調查此案。

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