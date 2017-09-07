經濟飯檔沒標價 充公食物罰100元

（大山腳6日訊）大山腳伯公埕經濟飯檔被指貴賣風波鬧得沸沸揚揚，貿消局官員接獲投報後，今早拉隊前往展開調查，發現檔口沒有張掛價格表，當場開出一張100令吉的罰單給飯檔老板，並充公已煮熟的食物。

5名貿消局官員古瑪仁、德瓦拉仄米、拉昔、阿斯瑪娃妮及嘉亞里，早上10時許前往飯檔展開調查。

威中貿消局副主任莫哈末阿茲佔受詢時說，由於飯檔沒有張掛價格表，而接獲當局開出的100令吉罰單，並充公業者已煮熟的食物。

至於網民投訴貴賣一事，莫哈末阿茲占說，基於證據不足，即網民照片中的碗盤與飯檔使用的碗盤不一致，故無法援引反暴利法令展開調查。

檳州貿消局威中縣反暴利組主任阿里芬受詢時說，基於經濟飯檔沒有展示價格牌，因此貿消部援引1993年價格管制條例（零售業者價格表）3條文，開出100令吉罰單。

老板：疑忙中得罪人

另一方面，飯檔老板阿楓較後向記者透露，檔口原有的價格表已經非常陳舊，所以才取下來放在一旁，不料卻被另一檔的小販丟棄，因此他已訂制一個新的價格表，但還沒做好。

“有一名官員告訴我，有人投訴我賣80令吉的經濟飯，所以才來調查；我反問官員，如果我賣他80令吉的經濟飯，他會還錢嗎？官員都說不會給錢啊！”

詢及是否得罪人而遭報复時，阿楓坦言，他不知道是否在忙中得罪人，所以才遭人抹黑。他說這是祖傳三代的生意，經歷逾百年歷史，卻是頭一遭被貿消部調查及問話，令他深感無奈。

一名林姓女網友在臉書聲稱，她和丈夫于本月3日到伯公埕阿楓（外號阿貓）經濟飯用餐，點了兩人份的炒豆芽、豬血、咖哩長豆蚶、兩塊咖哩魔鬼魚肉及兩碟白飯，竟然要價80令吉。她把吃剩的食物打包回家後，再拍照上傳臉書討伐業者，引起議論及當局關注。

貿消局官員也檢查位於阿楓經濟飯檔旁的兩個檔口，其中一間咖啡檔口因為價格牌所標記的價格模糊不清而接獲警告信。（

貿消部：食物沒標價違例