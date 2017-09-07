經濟飯檔沒標價 充公食物罰100元

（大山腳6日訊）大山腳伯公埕經濟飯檔被指貴賣風波鬧得沸沸揚揚，貿消局官員接獲投報後，今早拉隊前往展開調查，發現檔口沒有張掛價格表，當場開出一張100令吉的罰單給飯檔老板，並充公已煮熟的食物。
5名貿消局官員古瑪仁、德瓦拉仄米、拉昔、阿斯瑪娃妮及嘉亞里，早上10時許前往飯檔展開調查。
威中貿消局副主任莫哈末阿茲佔受詢時說，由於飯檔沒有張掛價格表，而接獲當局開出的100令吉罰單，並充公業者已煮熟的食物。
至於網民投訴貴賣一事，莫哈末阿茲占說，基於證據不足，即網民照片中的碗盤與飯檔使用的碗盤不一致，故無法援引反暴利法令展開調查。
檳州貿消局威中縣反暴利組主任阿里芬受詢時說，基於經濟飯檔沒有展示價格牌，因此貿消部援引1993年價格管制條例（零售業者價格表）3條文，開出100令吉罰單。
老板：疑忙中得罪人
另一方面，飯檔老板阿楓較後向記者透露，檔口原有的價格表已經非常陳舊，所以才取下來放在一旁，不料卻被另一檔的小販丟棄，因此他已訂制一個新的價格表，但還沒做好。
“有一名官員告訴我，有人投訴我賣80令吉的經濟飯，所以才來調查；我反問官員，如果我賣他80令吉的經濟飯，他會還錢嗎？官員都說不會給錢啊！”
詢及是否得罪人而遭報复時，阿楓坦言，他不知道是否在忙中得罪人，所以才遭人抹黑。他說這是祖傳三代的生意，經歷逾百年歷史，卻是頭一遭被貿消部調查及問話，令他深感無奈。
一名林姓女網友在臉書聲稱，她和丈夫于本月3日到伯公埕阿楓（外號阿貓）經濟飯用餐，點了兩人份的炒豆芽、豬血、咖哩長豆蚶、兩塊咖哩魔鬼魚肉及兩碟白飯，竟然要價80令吉。她把吃剩的食物打包回家後，再拍照上傳臉書討伐業者，引起議論及當局關注。
貿消局官員也檢查位於阿楓經濟飯檔旁的兩個檔口，其中一間咖啡檔口因為價格牌所標記的價格模糊不清而接獲警告信。（
貿消部：食物沒標價違例
布城貿消部反暴利小組副主任陳進松指出，只要沒有為食物標價，當局就有執法的權力。
他說，在2011年反暴利及價格控制法令下，不只是餐廳需要標出每樣食物的價格，熟食小販或經濟飯檔小販也一樣要標出每樣菜餚的價格，否則就抵觸法令。
他今日接受《光明日報》電話訪問時說，在這項法令下，經濟飯檔口必須清楚列出每種食物的價格，讓消費者一目瞭然，保障消費者權益。
他不否認有一些熟食檔或經濟飯小販沒有為食物標價，但為了免遭消費人投報或遭受取締，他勸告小販依法行事。
“在這項法令下，消費者一旦發現有小販或經濟飯檔沒有列出每樣食物的價格，都可以向貿消部投報，我們接到投報後，就會著手調查。”
他指出，如果沒有標價，一旦消費者覺得食物太貴，也一樣可以投報貿消部，讓當局採取行動。
他指出，小販沒有標價被投訴，將在2011年反暴利及價格控制法令21條文下被調查，當局會給檔主一週時間解釋。
“一旦證實小販不合理牟利，將會被提控，面對最高5萬令吉罰款或監禁不超過2年。”
他吁請消費人，一旦發現小販或經濟飯檔口沒有在食物上標價，可以向各州貿消部投訴，當局將著手調查。
檳城消費者可撥打1800886800舉報沒標價或貴賣的商家。
他說，貿消部會突擊檢舉巴剎或小販中心，希望小販遵循貿消部法令，勿以身試法。