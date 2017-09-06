陝產婦求剖腹產遭拒跳樓亡 官方介入醫生停職受查

（西安6日訊）中國陝西榆林一名產婦上月底在陣痛期間，突然在醫院5樓跳下身亡，釀一屍兩命慘劇。事後，院方指死者家屬不理產婦要求及醫生建議，堅持順產，令死者難忍疼痛情緒失控，惟死者丈夫否認，反指主動要求剖腹，但院方不理，雙方各說各話，令事件陷入羅生門。目前，榆林市衛計局已介入調查，涉事兩名醫生正接受調查，主治醫生更被令停職。

事發於8月31日晚8時左右，首次懷孕的26歲孕婦馬茸茸入院待產，據報當時已懷孕逾41周，因受不了劇痛，多次要求剖腹生產，但被拒絕，於是從醫院5樓的分娩中心一躍而下，當場身亡。

家屬醫院各執一詞

對於跳樓原因，醫院與家屬各執一詞。院方稱，事緣家屬一再拒絕讓該產婦剖腹產，最終導致她情緒失控而跳樓；而產婦的丈夫則回應稱，醫院純屬賊喊捉賊，稱家屬曾先後兩次同意實施剖腹產，惟醫院回說“快要生了，不用剖腹產”。

院方今天凌晨再發表聲明，並公開事發前的閉路電視畫面，稱馬婦曾兩度向家屬下跪要求剖腹產，但均被拒絕。惟家屬早上回應指，馬婦當時是因疼痛難忍而下蹲，並非下跪，又指她數次要求剖腹產，其丈夫都已答應。

公開閉路電視畫面反駁

院方指，對產婦跳樓身亡表示深切哀悼和同情，惟批有人顛倒黑白，圖以跳樓事件謀利益，感極大憤慨，又把當時產婦丈夫簽署的《產婦住院知情同意書》作證據，當中除了丈夫簽名，還顯示他曾寫下“要求經陰道分娩，諒解意外”。

院方說，由於產婦簽署了授權書，授權其丈夫全權負責一切相關文書，故在她本人未撤回授權，且未出現危及生命的緊急情況下，醫院未獲得被授權人同意，無權改變生產方式。

死者丈夫則否認院方說法，指妻子兩次難忍痛楚走出待產室，他都主動向醫生要求剖腹，指其他在場產婦都可證明，惟醫生卻稱檢查後產婦一切正常。他重申不會不同意剖腹產，甚至一度著急自行找相熟醫生，要求對方到場幫忙剖腹，惟打完電話護士就說妻子不見了。