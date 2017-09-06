【2018俄羅斯世界杯入選賽】再次8球屠殺魚腩 鬥牛士續領跑

（列支敦士登6日訊）2018世界盃歐洲區入選賽在G組領跑的2010年冠軍西班牙，週二在作客“魚腩”列支敦士登再次展開大屠殺，以8比0大勝，莫拉塔和阿斯帕斯各進2球，“鬥牛士”仍以3分優勢領先意大利佔據榜首。

西班牙隊上一輪以3比0完勝意大利，取得此組的出線主動權。莫拉塔、佩德羅、蒂亞戈和蒙雷亞爾輪換進入首發。一年前的9月5日，西班牙也在首回合以8比0屠殺列支敦士登，兩回合從對手身上狂進16球。

本場再戰，西班牙開場僅3分鐘就取得領先，席爾瓦任意球斜傳，拉莫斯小禁區左側近距離頭球破門，1比0。隨後伊斯科禁區左側弧線球射門被撲出。第15分鐘，伊涅斯塔角球混戰右路傳中，疑似越位位置的莫拉塔小禁區邊緣頭球破門，2比0。

第16分鐘，列支敦士登門將大腳開球踢空，被莫拉塔搶斷回傳，伊斯科禁區邊緣內射空門，3比0。第27分鐘，席爾瓦禁區左側邊緣傳中，莫拉塔小禁區邊緣沖頂入網，但邊裁卻做出越位的誤判，進球無效。

戈佩爾造烏龍送第8球

伊涅斯塔傳球，莫拉塔12碼射門被撲。第39分鐘，席爾瓦主罰右路25碼任意球直接射門入右上角，4比0。

下半場，納喬和阿斯帕斯替換拉莫斯和席爾瓦出場。第51分鐘，佩德羅右路傳中，莫拉塔小禁區邊緣頭球攻門擊中橫樑，皮球打到門將背后落下，被一旁的阿斯帕斯捅射入空門，5比0。

第54分鐘，阿斯帕斯傳球，莫拉塔小禁區邊緣單刀推射入網，6比0。伊斯科被德烏洛費烏換下。蒙雷亞爾左路傳中，莫拉塔前點頭球攻門被撲出。德烏洛費烏傳中，蒂亞戈小禁區右側射門偏出近角。

第63分鐘，佩德羅角球混戰中禁區前射出反彈球被撲出，阿斯帕斯晃過一人從小禁區前射近角入網，7比0。第89分鐘，德烏洛費烏禁區右側傳中，皮球打中對方戈佩爾腿上偏轉入網，8比0。

同組的阿爾巴尼亞在客場以1比1逼和馬其頓，8輪共積13分，最后兩輪分別作客西班牙和主場戰意大利，要爆冷的機會微乎其微，理論上此組僅是西班牙和意大利之爭。西班牙繼續以22分居首，壓制19分的意大利。

西主帥：西班牙還沒晉級

面對實力薄弱的列支敦士登，西班牙隊並沒有手下留情，他們以一場8比0的大勝血洗這支弱小球隊。儘管這場大勝在很多球迷看來並沒有什麼值得炫耀的，但西班牙隊主帥洛佩特吉賽後還是表示，他為球隊感到自豪。

當被問及在這樣一邊倒的比賽中，西班牙隊能夠收穫什麼時，洛佩特吉表示：“你能夠從任何一場比賽中獲取到有效信息，今晚最值得我們學習的，就是儘管列支敦士登知道自己實力遠不如對手，但還是拼盡了所有的力氣。”

本場比賽開場不到3分鐘，拉莫斯的頭球就幫助西班牙取得領先，這在洛佩特吉看來十分重要。“能夠早早得分，讓我們全場比賽都踢得十分輕鬆，我希望球隊能夠踢出一場高水平的比賽，而我的球員們也做到了這一點。”目前西班牙積22分排名小組第一，領先第二名意大利3分，淨勝球更是以29對12遙遙領先，可以說一隻腳已經跨進了世界盃的大門。

但洛佩特吉依然表現的十分冷靜：“接近不等於任何東西，西班牙還沒晉級，我們現在必須做好準備，踢好10月份的兩場比賽。”

在世界盃入選賽最後兩輪，西班牙分別迎戰阿爾巴尼亞和以色列，只要能夠拿到4分，就確保以小組第一晉級世界盃。