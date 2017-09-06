特朗普廢夢想者計劃 80萬青少年移民前景堪慮

（華盛頓6日訊）美國政府昨天宣布，決定廢除被稱為“夢想者”計劃的童年入境者暫緩遣返政策，估計將影響80萬名青少年無證移民的權益，導致全美多地爆發示威，前總統奧巴馬、臉書、蘋果公司、微軟、谷歌等科技巨頭亦紛紛聲援“夢想者”。

前總統奧巴馬於2012年簽署行政命令，推出童年入境者暫緩遣返政策（DACA），讓2007年6月15日前已在美國居住、年齡介乎16至30歲、沒有合法居留身份的青少年，在符合DACA申請要求後，可獲得為期2年的合法居留身份，留在美國就學和就業。DACA實施逾5年來，已有約80萬人受惠。

強調美國工人利益為先

司法部長塞申斯昨天宣布，政府不再接受非法移民申請新的DACA資格，而DACA將於明年3月5日正式到期。塞申斯強調，美國必須就每年接收的移民人數設立上限，這意味美國不會接收所有移民。他說，政府會設立半年寬限期，讓國會嘗試尋找替代方案，以保護80萬名將面臨遣返的“夢想者”。

給予半年寬限期

特朗普在塞申斯作出有關宣布後，發表聲明為自己的決定辯護，強調他並不贊成懲罰兒童，但指出廢除DACA，是以美國工人利益為大前提，是要改善美國工人和家庭的就業狀況、待遇和就業保障。

奧巴馬批殘忍不公平

奧巴馬隨後在推特不點名批評持朗普，指撤銷DACA計劃是“殘忍”且“弄巧反拙”的決定，這無法降低美國失業率，對“夢想者”亦是十分不公平。

在此之前，反對聲浪早已四起，紐約、華盛頓、加州等表明會提出興訟，各大城市年輕移民持續示威，民主黨痛批特朗普此決定。就連共和黨內也出現意見分歧，眾議院議長瑞安認為特朗普不應廢除此計劃，溫和派及保守派共和黨員表示，將立法給予這些人永久居留的合法權利。