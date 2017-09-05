斥朝鮮乞求開戰 美推動最嚴厲制裁

（華盛頓、首爾5日訊）朝鮮無視國際社會反對，進行第6次核試，成功在地下坑道試爆氫彈後，聯合國安理會召開緊急會議商討對策。美國駐聯合國大使黑利批評，朝鮮最高領導人金正恩正在乞求開戰，美國不想有戰爭，但忍耐並非無極限，要求安理會對朝鮮實施最強力的制裁，並期望議案能在下週一表決。

美國總統特朗普和韓國總統文在寅昨天再度通電話，原則上同意放寬韓國導彈彈頭重量限制規定。根據指南，韓國的導彈射程限制在800公里，彈頭重量則限制在500公斤內。文在寅對朝鮮試爆氫彈感到十分擔憂，會按照國內程序盡快完成駐韓美軍薩德反導系統的部署。

隨著彈頭重量被鬆綁，韓軍可開發攻擊朝軍地下軍事設施，甚至摧毀朝軍指揮部地堡的超強威力導彈。

美韓鬆綁彈頭重量限制

黑利說，美國正研究針對所有與朝鮮貿易的國家，要他們為支援朝鮮魯莽及危險的核企圖付出高昂代價。消息指，新制裁或鎖定對朝鮮的石油供應，並設法打擊朝鮮旅遊業，禁止朝鮮派遣勞工出國等。這些朝鮮勞工大多在俄羅斯和中國工作，為國家賺取外匯。

法國、英國及意大利都要求安理會對朝鮮實施進一步制裁，但俄羅斯則認為，單靠制裁不能解決問題，需要透過談判。中國代表劉結一重申，中方提出朝鮮暫停核導活動，換取美韓暫停大規模軍演。

文在寅又與身在廈門出席金磚峰會的俄羅斯總統普汀通電話，希望說服他暫停對朝鮮供應原油，並禁止朝鮮勞工輸出，進一步孤立朝鮮。普汀沒有正面回應，僅強調朝核問題只能通過外交途徑解決。普汀提議，兩國領袖明天會面時，可再對此深入討論。

傳朝洲際彈道運至西岸

另外，韓國海軍今天在東海進行大規模實彈軍演，以示對抗朝鮮挑釁的決心。此次軍演動員一艘2500噸的江原道護衛艦、一艘1000噸巡邏艦、數艘400噸的導彈艦和130噸的高速艇。韓軍說，軍演旨在加強軍方即刻進入對戰動作，對抗敵國海軍的挑釁，並警告若敵人挑釁，無論在海上或海下，韓軍將立刻反擊讓對方葬身海底。

韓國情報單位昨天警告，朝鮮近期會再試射導彈或第7次核試，今日有消息指，朝鮮昨晚已開始運送火箭到西岸地區，該處也有導彈發射設施，惟韓國軍方未能證實消息屬實。

憂食物不足危及首都

朝逼60萬人遷出平壤

朝鮮近來因堅持發展核武，令國際社會不斷加強制裁，再加上當地正經歷夏季旱災，國內糧食短缺。有消息透露，執政勞動黨為免首都平壤因糧食短缺造成政治動盪，迫令部分民眾搬離平壤。

報導指，平壤人口已由2010年的300萬減低至目前的260萬，朝鮮政府強制有前科和無業人士遷出平壤，目標把人口控制至200萬以內，以確保首都特權階層的糧食配給制度穩定。

慎防爆發戰事

日計劃大規模撤僑

鑒於朝鮮半島局勢不斷升溫，日本正計劃必要時撤走在韓國近6萬名僑民。

日本首相安倍晉三昨天與執政聯盟的國會議員開會時說：“朝鮮有可能進一步挑釁……我們需要保持高度警惕，盡力保護國民安全。”

目前，韓國境內有3.8萬日本僑民，約1.9萬遊客。日本政府消息人士說：“如果美國決定軍事打擊朝鮮，不論美國的計劃是否公開，日本政府都會展開撤僑行動。”

不過，這並非日本首次計劃撤僑，今年4月曾研擬應急預案，當時就有計劃撤走5萬7000名在韓國的僑民。