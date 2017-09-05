【2018俄羅斯世界杯入選賽】厄齊爾破荒 6球狂勝挪威

（斯圖加特5日訊）世界盃衛冕冠軍德國隊週一在2018年世界杯入選賽歐洲區C組第8輪主場以6比0狂勝挪威，德國隊在剩餘兩輪僅需再多1分，就可進軍32強決賽圈！

德國主帥勒夫更換3名首發，呂迪格、魯迪、德拉克斯勒頂替金特爾、布蘭特和施廷德爾。

德國第10分鐘就領先！赫克托左路低傳，厄齊爾前點距門11米左腳推射直掛近角，1比0。這一球讓厄祖終結了自2016年8月31日對芬蘭以來的國家隊進球荒。

第17分鐘，德國擴大比分，韋爾納禁區內接應過頂球頭球回點，厄齊爾胸部停球左腳橫傳，德拉克斯勒在門前11米轉身左腳推進左下角，2比0。厄齊爾代表德國隊86場比賽參與58球（22球，36次助攻）。

僅過4分鐘，穆勒前場斷球，克羅斯右路低傳，穆勒前點一蹭，韋爾納在罰球點左腳推進左下角，3比0。

穆勒貢獻2助攻

第40分鐘，穆勒右路傳中，韋爾納後點距門7米頭球頂入近角，4比0。韋爾納近5場國家隊比賽參與8球（6球，2助攻）。上半時結束前，穆勒傳球，克羅斯禁區內射門被亞爾斯坦飛身化解。此後基米希頭球擺渡，穆勒在門前7米處推射被後衛擋出。

下半場，戈雷茨卡換下穆勒。僅5分鐘後，德國再進一球！德拉克斯勒禁區右側下底挑傳，戈雷茨卡門前7米處頂進遠角，5比0。

“坦克”繼續對著挪威龍門狂攻，厄齊爾門前12米低射被瓦爾斯維克門線上解圍！胡梅爾斯門前解圍險些自擺烏龍，好在球偏出遠門柱。

勒夫稍后讓赫迪拉和馬里奧-戈麥斯出場，換下魯迪和韋爾納。第79分鐘，赫迪拉中路分球，基米希右路傳中，馬里奧-戈麥斯前點距門6米處沖頂進遠角，6比0。基米希近8場國家隊和聯賽比賽7次助攻。

德國隊在入選賽已攻進35球，在歐洲區與比利時並列首位。挪威隊遭遇了自從1972年11月1日客場0比9負荷蘭以來，在世界盃入選賽最慘的敗績。

德國目前8戰8勝積24分居首，北愛19分居次，此組已確定是這兩隊競爭，其餘的捷克和阿塞拜疆已無緣爭出線。唯一懸念是北愛必須在餘下兩輪全勝，而德國1分未得，北愛才可能逆轉以首名出線，而這樣的局面看來根本不可能會發生。