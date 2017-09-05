【金磚峰會】援助發展中國家 中撥21億助飢荒難民

（廈門5日訊）在福建廈門舉行的金磚國家峰會進入第三天，中國國家主席習近平今早主持召開新興市場國家與發展中國家對話會，除了金磚五國領導人，亦包括泰國、墨西哥及埃及等國家領袖出席。習近平宣布，中國將在南南合作援助基金項下提供5億美元（約21.3億令吉）的援助，幫助其他發展中國家應對飢荒、難民、氣候變化、公共衛生等挑戰；而為了加強發展經驗交流和能力建設合作，未來一年將為其他發展中國家提供4萬個到中國培訓的名額。

習近平說，新興市場國家及發展中國家群體崛起，成為不可逆轉的時代潮流。這些國家近年對世界經濟增長的貢獻率穩居高位，單是2016年就達到80%，是當之無愧的主引擎。

近期世界經濟呈現向好態勢，國際貿易和投資回升，新興市場國家和發展中國家面臨難得發展機遇，但同時世界經濟下行風險和不確定性同步上升，新興市場國家和發展中國家需要同舟共濟，加強團結協作，共同構建開放型世界經濟，共同落實2030年可持續發展議程。

新興國或實現彎道超車

他提到，若新興市場國家和發展中國家，能把握新一輪科技和工業革命產生的新發展動能，就可能實現“彎道超車”。他說，這些國家應大刀闊斧推進經濟結構調整，否則南北鴻溝、發展失衡將進一步擴大。

習近平又提出要堅定支持多邊貿易體制，反對保護主義，亦要敦促發達國家根據共同但有區別的責任等原則，支持發展中國家。

建立更公正國際秩序

提高新興國家代表性

習近平在峰會閉幕後召開記者會，報告金磚峰會成果，強調金磚國家今年含金量進一步提升。

他說，此次金磚峰會上通過了《金磚國家領導人廈門宣言》，重申開放包容、合作共贏的金磚精神，全面總結金磚合作十年來的成功經驗，為加強金磚夥伴關係、深化各領域的務實合作規劃了新的藍圖。出席的領導人亦一致認為，新興市場國家和發展中國家，應該深化南南合作，打造“金磚+”模式，為促進世界經濟增長和實現各國共同發展，注入更多正能量。

五國領導人亦認同，要加強在重大問題上的溝通和協調，推動建立更加公正合理的國際秩序，提高新興市場國家和發展中國家的代表性和發言權。

習近平總結，五國過去一年在反恐、網絡安全、維和、中東問題等領域的合作順利，提高了金磚國家的影響力。