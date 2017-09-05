越級升職 弗茲出任總警長

（吉隆坡4日訊）警隊一哥人選出爐，由全國警察政治部總監拿督斯里弗茲成為第11任全國總警長。

現年58歲，加入警隊已有33年的弗茲，是直接越過副總警長跳級，升職成為總警長。他在接任總警長一職後稱，他很驚訝，也感到受寵若驚。

他說，在此之前，不曾有任何端倪顯示他會升職，直到今早接到電話通知才得悉此事。

弗茲是於今早在吉隆坡警察訓練中心，出席第十任全國總警長丹斯里卡立榮休儀式及移交職權活動上這麼表示。

弗茲是在副首相阿拿督斯里阿末扎希見證下，從甫御任全國總警長一職的卡立手中接過職權。

早上接電話才知升職

今天起正式成為總警長的弗茲，對於被選為卡立的接棒對象，他說，他也是今早才接獲通知。由於事出突然，他暫時未有任何計劃，但會在安定下來後擬定警隊未來動向和計劃。

詢及他擔任總警長的心情，他說，這個職位責任重大，畢竟要統領10個部門非易事。

不過，他會在擬定未來計劃後，再向媒體公佈。

據悉，弗茲也是總警長卡立的屬意人選，他於今年7月甫調任政治部總監，早前是全國反恐組主任，之後反恐組解散，他被升任為全國行政部總監。

莫達調任政治部總監

現任副總警長丹斯里諾拉昔保留原職，而全國毒品罪案調查部總監拿督斯里莫達則調任全國警察政治部總監。

繼續擔任副總警長的諾拉昔，據悉將於明年3月榮休。

至於月前退休獲得續聘的莫達，接任政治部總監職位。

反恐組增340職位

新任全國總警長拿督斯里弗茲今天說，恐怖組織的威脅不只是我國，而是全球面對且關注的課題，因此政府已批准在政治部反恐組增加340個職位，以致力於打擊恐怖活動。

他相信隨著反恐組增加警力，將有助於警方打擊恐怖活動。

此外，弗茲說，他感激卡立在過去日子給予他的指導。

他矢言會竭盡所能，帶領警隊邁向更優越的未來。

退休第一天想晨運

甫卸下總警長一職，結束41年從警生涯的卡立，他說，退休生活的第一天，想做的事便是晨運。

想把以後的時間留給家人的卡立，詢及是否會從政或接受政府部門的工作時，卡立僅以微笑搖頭回應。

較早前，卡立曾提到他在退休後，會參加烹飪課程，並表示最想先學習的食物應該是烘培麵包，之後再學做蛋糕。“我要把這些學到的麵包和蛋糕送給妻子。”

警察媒體不捨離開

在記者會上，卡立非常感激所有媒體的合作和支持，同時也希望媒體能繼續支持新任全國總警長。

向來待人親切的卡立，無論是下屬或媒體都對他退位感到不捨。在職權移交儀式後，不僅是警隊高層出席，平面媒體、電子媒體甚至是網絡媒體也加派人手採訪，以及爭相要與卡立合照。

活動結束後，有不少警察和媒體都不願離開，更有者在旁悄然落淚。

卡立不後悔加入警隊

今日榮休的卡立，將職權移交給弗茲之後說，加入警隊是他從不後悔的決定，至今他已盡他所能完成職務，而且毫無遺憾的卸下重任。

他指出，加入警隊至今，一路上得到上司的提拔和教導，讓他收益不淺，也有並肩作戰的下屬，讓他走過許多工作上的難關。

卡立也感激副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希一直以來的支持與信任，讓他過往帶領警隊時得到幫助。

此外，他也勉勵新任總警長弗茲，希望他能帶領警隊繼續前進，而他也會以自己的方式在旁協助。

孫子穿警服向爺爺致敬

卡立於上午在士馬勒路吉隆坡警察訓練中心移交總警長職權後，同日下午則舉行總警長榮休儀式。

榮休儀式在下午4時許開始，約300名警員及警官在烈日下步操進入操步場，卡立在內部安全及公共秩序總監拿督朱基菲里陪同下，進行警察生涯中的最後一次檢閱儀式。

較後，卡立在新任全國總警長拿督斯里弗茲的陪同下，觀賞由警隊精心準備的榮休表演，一名警官更在高唱著名歌曲《You Raise Me Up》時一度哽咽而流下熱淚。

此情此景令卡立大為感動，更在曲畢後下台和警官相擁。

過後，摩多巡邏警、騎警、巡邏警車、特警部隊、女警及空警等代表乘坐各自的巡邏工具向卡立致敬。

約一小時半的儀式完畢後，卡立在眾多高階警官陪同下，乘坐官車離開警察訓練中心。

榮休儀式上，卡立的孫子更換上警服向爺爺致敬，濃厚的爺孫情感染現場出席者。

歷任全國總警長名單

歷任 名字 任期

第一任 丹斯里亨利芬尼 1958-1966

第二任 敦莫哈末沙烈依斯邁 1966-1973

第三任 丹斯里阿都拉曼哈欣 1973-1974

第四任 敦韓聶夫 1974-1994

第五任 丹斯里拉欣諾 1994-1999

第六任 丹斯里諾連邁 1999-2003

第七任 丹斯里峇克里 2003-2006

第八任 丹斯里慕沙哈山 2006-2010

第九任 丹斯里依斯邁奧馬 2010-2013

第十任 丹斯里卡立 2013-2017