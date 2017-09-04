韓射導彈武力示威 美將大規模軍事回應

（首爾、華盛頓4日訊）朝鮮昨天進行6次核試，宣稱成功試爆氫彈，引起國際社會高度關注。為回應朝鮮核試挑釁，韓國空軍和陸軍今晨進行聯合導彈發射演練，作武力示威。另外，美國總統特朗普被問到會否下令攻擊朝鮮時，則稱“走著瞧”（We'll see），而防長馬蒂斯在出席國安會議後說，美國將作出大規模軍事回應。
韓國聯合參謀本部指，陸軍在演習中發射玄武-2A地對地彈道導彈，而空軍則駕駛F-15K戰機發射SLAM-ER遠程空對地導彈，均精準擊中模擬朝鮮核武器的目標。演習考慮從發射地點到朝鮮豐溪里核子試驗場的距離，設定公海上的目標，韓國藉由演習展示精確打擊敵方挑釁源頭和後援勢力的能力。
美或派里根號航母震懾
這是朝鮮再次核試後，韓國採取的第一個軍事應對措施。韓軍說，此次演習由韓國單獨執行，不過韓美雙方開始醞釀進行後續聯合應對措施。美軍料派里根號航母，以及關島和駐日美軍的核動力攻擊潛艇赴朝鮮半島震懾。
據了解，玄武-2A導彈最大射程可達800公里，有指目前韓國大約部署數百枚玄武-2A導彈。至於SLAM-ER遠端空對地導彈，則是美國波音公司為韓國空軍量身製造的，F-15戰機與SLAM-ER導彈結合在一起，有助於韓國空軍應付地區威脅，是目前提供防區外精確打擊能力的唯一武器。
消息人士透露，國防部要求環境部在今天內完成對薩德反導系統的環境評估報告，預計政府或在本週宣佈部署剩餘4輛薩德發射車。環境部亦表明，有條件下同意讓薩德部署。
特朗普在白宮舉行國安會議，討論朝鮮再次核試。防長馬蒂斯會後說，美國會對朝鮮作出軍事回應，又指回應將會有效及勢不可擋。他說，美國並非尋求完全毀滅朝鮮，雖然美方“有很多選項能夠做到”。
或制裁與朝貿易國家
他說，特朗普希望獲得針對朝鮮的軍事選項簡報。他說，國際社會一致要求朝鮮半島無核化，朝鮮領導人金正恩應知道，美國對日韓的安全承諾是不可動搖的。
特朗普在推特發文說，美國正在考慮，終止任何與朝鮮做生意國家間的一切貿易，此說法被指是向中國施壓。中朝雙邊貿易關係密切，中國是朝鮮石油、糧食和礦產是主要出口國，而中國亦佔朝鮮約90%出口貿易額。
聯合國加強制裁 擬禁向朝出口石油
在美、日、韓、英國及法國要求下，聯合國安理會今天稍後將召開緊急會議，商議加強制裁朝鮮，包括禁止或限制向朝鮮出口原油及石油產品。聯合國秘書長古特雷斯亦發表聲明譴責朝鮮進行地下核試，又指朝鮮是目前世界上唯一一個國家，持續違反禁止核試的國際準則。
德國、意大利和法國亦呼籲歐盟加強制裁朝鮮。德國總理默克爾、法國總統馬克龍和意大利總理真蒂洛尼均認同，國際有必要作出強烈反應。
正在廈門參加金磚國家領導人峰會的中國國家主席習近平與俄羅斯總統普汀，也一致同意堅持朝鮮半島無核化目標。