韓射導彈武力示威 美將大規模軍事回應

（首爾、華盛頓4日訊）朝鮮昨天進行6次核試，宣稱成功試爆氫彈，引起國際社會高度關注。為回應朝鮮核試挑釁，韓國空軍和陸軍今晨進行聯合導彈發射演練，作武力示威。另外，美國總統特朗普被問到會否下令攻擊朝鮮時，則稱“走著瞧”（We'll see），而防長馬蒂斯在出席國安會議後說，美國將作出大規模軍事回應。

韓國聯合參謀本部指，陸軍在演習中發射玄武-2A地對地彈道導彈，而空軍則駕駛F-15K戰機發射SLAM-ER遠程空對地導彈，均精準擊中模擬朝鮮核武器的目標。演習考慮從發射地點到朝鮮豐溪里核子試驗場的距離，設定公海上的目標，韓國藉由演習展示精確打擊敵方挑釁源頭和後援勢力的能力。

美或派里根號航母震懾

這是朝鮮再次核試後，韓國採取的第一個軍事應對措施。韓軍說，此次演習由韓國單獨執行，不過韓美雙方開始醞釀進行後續聯合應對措施。美軍料派里根號航母，以及關島和駐日美軍的核動力攻擊潛艇赴朝鮮半島震懾。

據了解，玄武-2A導彈最大射程可達800公里，有指目前韓國大約部署數百枚玄武-2A導彈。至於SLAM-ER遠端空對地導彈，則是美國波音公司為韓國空軍量身製造的，F-15戰機與SLAM-ER導彈結合在一起，有助於韓國空軍應付地區威脅，是目前提供防區外精確打擊能力的唯一武器。

消息人士透露，國防部要求環境部在今天內完成對薩德反導系統的環境評估報告，預計政府或在本週宣佈部署剩餘4輛薩德發射車。環境部亦表明，有條件下同意讓薩德部署。

特朗普在白宮舉行國安會議，討論朝鮮再次核試。防長馬蒂斯會後說，美國會對朝鮮作出軍事回應，又指回應將會有效及勢不可擋。他說，美國並非尋求完全毀滅朝鮮，雖然美方“有很多選項能夠做到”。

或制裁與朝貿易國家

他說，特朗普希望獲得針對朝鮮的軍事選項簡報。他說，國際社會一致要求朝鮮半島無核化，朝鮮領導人金正恩應知道，美國對日韓的安全承諾是不可動搖的。

特朗普在推特發文說，美國正在考慮，終止任何與朝鮮做生意國家間的一切貿易，此說法被指是向中國施壓。中朝雙邊貿易關係密切，中國是朝鮮石油、糧食和礦產是主要出口國，而中國亦佔朝鮮約90%出口貿易額。