【俄羅斯世界杯入選賽】歐洲首支突圍球隊 比利時提前2輪出線

（雅典4日訊）2018年世界杯歐洲區入選賽H組焦點戰結束，比利時客場以2比1取勝希臘，提前2輪鎖定小組頭名出線。比利時領先次席的波黑8分，成為歐洲首支通過入選賽晉級世界杯決賽圈的球隊。維爾通亨世界波打破僵局後被扳平，盧卡庫頂入制勝球。

比利時上輪以9比0狂勝直布羅陀。費萊尼、登貝萊和維爾馬倫輪換出場。

世界杯第6支參賽隊

比利時成為2018俄羅斯世界杯的第6支參賽球隊。比利時在還剩2輪比賽的情況下，取得7勝1平累積22分，領先小組第二的波黑8分，因此也確保獲得小組第一名，成功進軍世界杯決賽圈。這將是比利時第13次參加世界杯。目前已經有6支球隊確定可以參加世界杯，他們分別是東道主俄羅斯、巴西、伊朗、日本、墨西哥和比利時。

比利時客場面對小組最強對手希臘，儘管遭遇頑強抵抗，但維爾通亨的世界波和盧卡庫的進球幫助球隊2比1驚險獲勝。比利時和希臘在4分鐘內接連進球。比利時領先之後被迅速扳平，隨後又再度超出。比利時8輪後取得7勝1平打進35球，是全歐洲進攻火力最強大的球隊。

波黑超越希臘升第二

在同組的另一場比賽，波黑本輪4比0大勝弱旅直布羅陀後，超越希臘而升至小組第二。第35分鐘，波黑角球進攻，哈吉奇傳中，哲科禁區中路甩頭攻門將球頂進。第65分鐘，維斯察傳中，科德羅頭槌破門擴大比分。第83分鐘，波黑定位球進攻，米利切維奇傳中，盧利奇門前近距離捅射破門。第85分鐘，維斯察助攻，哲科禁區中路推射梅開二度破門，4比0。