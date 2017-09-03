可安裝在導彈彈頭 朝成功試爆氫彈

（平壤、首爾3日訊）朝鮮東北方今早傳出規模6.3級強烈地震，震源深度零公里，引來日本、韓國推測朝鮮進行第6次核試。朝鮮國寶級女主播李春姬在下午作出“重大宣佈”，聲稱成功試爆氫彈，並指可安裝在洲際導彈的彈頭上。

韓軍方指，當地中午12時36分（大馬時間上午11時36分）偵測到朝鮮有“人工地震”，疑為朝鮮進行核試。而震央位於朝鮮北咸鏡道豐溪里一帶，也就是過去朝鮮歷次核試的地點。中國地震當局也認為，朝鮮的地震可能是由爆炸引起，吉林省延吉、長白山池北區、吉林市、長春市、白山市等多地有明顯震感，持續時間大約8秒。

威力達10萬噸黃色炸藥

韓國國會國防委員會主席金永佑指，估計這次朝鮮核試威力的當量相當於10萬噸TNT黃色炸藥，是上次約一萬噸的9.8倍，是長崎原子彈爆炸的4至5倍。

針對這項突發狀況，韓國總統文在寅緊急召開國家安全會議，討論對策。韓軍事後已加強對朝監視及警戒狀態，韓美兩國正在密切關注朝軍動向。日本首相安倍晉三則表示，決不容忍朝鮮強行核試，必須強烈抗議；外長河野太郎已透過北京大使館渠道，向平壤提出強烈抗議，並要求聯合國安理會召開緊急會議。

在懷疑核試前數小時，朝鮮官媒公佈最高領導人金正恩早前到核武研究所，視察一枚可裝置在洲際彈道導彈的氫彈彈頭照片，並讚揚專家研製出更高階段的核武，認為朝鮮付出高昂代價亦是值得。

威力大過原子彈

報導引述金正恩的話說，氫彈全體構成要素全面實現國產化，從武器級核物質生產工程到零部件精密加工及組裝等，都是百分之百國產，今後朝鮮可隨意生產大量的強力核武。報導還指，彈頭不僅擁有巨大殺傷力，還能夠依據戰略意圖在高空引爆，對廣大地區實施電磁脈衝攻擊。

由於氫彈屬於高度國防機密，外界對其設計細節了解不多，但從它的基本原理也可略知一二。氫彈為核武器的一種，主要利用氫的同位素（氘、氚）產生核融合反應，可在落地前便爆炸，所釋放的能量具殺傷力，其破壞力比原子彈更大。

朝鮮在去年進行第4次核試後，曾經宣稱成功試爆氫彈，但受到西方專家質疑。