【2018俄羅斯世界杯入選賽】3球大勝意大利 西班牙擴大領先

（馬德里3日訊）世界杯歐洲區入選賽G組第7輪焦點戰結束，西班牙主場以3比0完勝意大利，擴大領先優勢，牢牢掌控出線主動權。西班牙也繼續捍衛著入選賽以及主場的不敗神話。

西班牙終結意大利2006年9月6日（客場1比3負法國）以來連續56場歐洲杯和世界杯入選賽不敗。伊斯科連下兩城，成為87年來首位對意大利梅開二度的西班牙國腳。下半場，拉莫斯助攻替補出場的莫拉塔得分。

伊斯科2球

兩隊賽前積分持平，西班牙憑借淨勝球優勢佔據頭名，並且1949年3月以來主場對意大利不敗。迭戈-科斯塔缺陣，西班牙主帥洛佩特吉排出“無鋒陣”，伊涅斯塔成為西班牙隊史上第5位120場球員。意大利後衛基耶利尼小腿受傷。布馮改寫歐洲球員國家隊出場紀錄（170場）。

本場比賽的勝利，讓西班牙在世界杯歐洲區入選賽取得驚人的連續60場不敗。西班牙上一次在世界杯入選賽中輸球，還要追溯到1993年3月31日在客場0比1輸給丹麥。西班牙已經有長達24年沒有在世界杯入選賽輸球。

西班牙自從參加世界杯入選賽以來，還從來沒有在主場輸過球，至今已經有長達83年。西班牙在主場踢了56場世界杯入選賽，取得47勝9平的佳績。

西班牙24年60場不敗

西班牙中場伊斯科是本場最閃亮的球星，他在比賽中梅開二度，還留下許多值得回味的漂亮技術細節，比如對維拉蒂的巧妙的穿襠過人以及挑球過人。伊斯科第14分鐘就幫助西班牙取得領先，當時阿森西奧被博努奇絆倒，博努奇吃到黃牌，下輪將停賽。伊斯科距門20米處主罰任意球，皮球越過人牆入近角。這是伊斯科在國家隊首次任意球破門。

第40分鐘，伊斯科上演梅開二度的好戲，他接應伊涅斯塔橫傳，右腳扣過維拉蒂，在門前19米處左腳刁鑽低射入右下角，2比0。伊斯科成為1930年6月22日雷蓋羅之後，87年來首位對意大利梅開二度的西班牙球員。

西班牙最近的5個進球，伊斯科全部參與，他貢獻其中4球，另外還助攻1次。

比利亞3年後再為國出戰

時隔3年，比利亞再一次身穿西班牙國家隊球衣，為西班牙上陣第98場。當比賽進行至第79分鐘，比利亞開始在場邊熱身時，伯納烏全場近8萬名球迷喊“比利亞，比利亞！”。第89分鐘，比利亞站到場邊，他換下打進兩球的伊斯科，再一次站到國家隊比賽的賽場上。全場球迷為他送上掌聲和歡呼，歡迎英雄的歸來。