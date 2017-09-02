【開學日慘劇】閩學巴墜橋傳16死 官方稱5死疑瞞報傷亡

（福州2日訊）中國昨天迎來暑假後的新學年開學日，福建莆田市卻發生學生巴士失控衝出橋墜河的慘烈車禍，多名小學生被拋出車外，官方指車禍造成5人死亡、14人受傷。惟當地網民稱，至少有16人死亡，甚至有人指，當局派人到醫院“搶屍”，以瞞報傷亡數字。

事發在福建莆田市仙游縣，肇事學巴失控衝出行車天橋後，跌落河邊石灘，多名學童當場被拋出車外，頭破血流陷入昏迷，有父母趕到現場後抱著兒女大哭。

學童拋車外滿身披血

當局派出多輛救護車到場，把受傷學童送院搶救，多名家長聞訊後趕到醫院，有人在手術室前等待消息表現十分焦急，亦有人跪在地上不斷叩頭，希望子女可以轉危為安。

當地市委宣傳部昨晚深夜通報，事件造成5人死亡，其中司機當場死亡，另外4人經搶救後不治，其餘14人不同程度受傷。肇事的學巴事發時載有19人，沒有超載。不過，有當地網民指當局瞞報死傷數字，稱學巴當時實際載了31人，死亡人數高達16人。

網民發佈的照片顯示，學巴完全變型，車廂位置幾乎已經壓扁。發貼網民質疑“車子都壓成這樣了”，死亡人數不可能只有個位數。

事發後，網上流傳消息指，有警察駐守在醫院，不准家屬將學童屍體接走。據在場民眾拍攝的影片可見，大批警力部署在醫院，家屬在旁哭成淚人；另有畫面顯示，疑似警員與家屬互相推撞，場面混亂。

大批武警進駐醫院

官方之後疑似在網上大規模刪除民眾發布的消息，多則貼文和影片被刪除，關於這宗事故的熱門搜索也從排行榜被撤下。據了解，當地公安交管部門在上月底才展開一連串安全檢查、排查學巴行駛路線安全隱患等行動，全力防範學巴及接送學生車輛的道路交通事故，但僅僅過了幾天，就發生了這起意外事故。