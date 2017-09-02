【2018俄羅斯世界杯入選賽】凱恩梅開二度 英軍4球大勝領跑

（瓦萊塔2日訊）世界杯歐洲區入選賽F組焦點戰結束，英格蘭客場以4比0大勝馬耳他，哈里-凱恩（24歲）梅開二度，伯特蘭德和維爾貝克進球。英格蘭繼續以2分優勢領跑，穩固在F組的頭名位置。

英格蘭此前3次對陣馬耳他取得全勝且不失球。

熱刺雙星撐起旗幟

此役，熱刺球星再次成為比賽的主角，扛起三獅軍團的進攻大旗，凱恩和阿里（21歲）聯手打進摧毀對手意志的首粒進球，幫助英格蘭打開勝利之門。

面對馬耳他的“大巴戰術”，英格蘭上半場並沒有創造出有威脅的破門機會。第52分鐘，阿里在禁區面對多人的防守時閃轉騰挪，埋伏在禁區內的凱恩機敏的朝著相反的方向移動，兩人配合得相當默契。在接到阿里的傳球後，凱恩停球、射門一氣呵成，英格蘭1比0領先。三獅軍團主帥索斯蓋特在場邊也舒了口氣，他揮動著拳頭慶祝這粒進球的到來。

在打破場上僵局後，英格蘭踢得更加順風順水，而凱恩愈戰愈勇，最後時完成1傳1射，全場參與3粒進球。阿里在第69分鐘被換下，接受英格蘭球迷熱烈的掌聲。縱觀整場比賽，凱恩和阿里的表現都相當出色。凱恩的作用非常明顯，無論是射門還是傳球都給馬耳他的防線造成極大的威脅。阿里則是球隊的進攻核心，他成功的串聯起球隊的攻防。根據數據統計，兩人此役共完成5次關鍵傳球，成功的撕裂馬耳他的鐵桶陣。

凱恩和阿里是熱刺為英軍輸送的眾多國腳之中的兩名佼佼者。羅斯和如今已經前往曼市效力的沃克佔據著英格蘭兩個邊衛。中場戴爾也是英格蘭國家隊的常客，特里皮爾也成為索斯蓋特的選擇之一。他們都十分年輕，能夠成為英軍未來的支柱。熱刺撐起如今這支英格蘭隊的半邊天。

英格蘭目前7輪小組賽5勝2平，積17分排名F組第一，比第2名斯洛伐克高出2分，晉級世界杯決賽圈形勢一片大好。

蘇格蘭3球破宛 斯洛伐克小勝緊追

在F組的其他兩場比賽中，斯洛伐克以1比0小勝斯洛文尼亞，繼續以2分之差緊追英格蘭，排名小組第二。蘇格蘭客場以3比0大破立陶宛，排名升至第三。

梅夫利亞烏龍送禮

在斯洛伐克對斯洛文尼亞的比賽中，梅夫利亞的烏龍送禮成為整場比賽的唯一進球。

蘇格蘭大勝立陶宛後，與斯洛文尼亞並列小組第三。在比賽進行至第25分鐘，蘇格蘭角球進攻，格里弗斯傳中，阿姆斯特朗禁區中路頭球得分。第30分鐘，羅伯特森接弗雷斯特的傳球，在禁區外抽射破門。第72分鐘，格里弗斯傳球，麥克阿瑟禁區中路推射破門，為蘇格蘭鎖定勝局。