緬若開邦暴力增至400死 聯國秘書長促克制

（紐約、內比都2日訊）緬甸西北部若開邦近日爆發新一輪衝突，政府及武裝組織“羅興亞救世軍”互相指摘對方殺人。聯合國聲稱，過去一週衝突已造成近400人死亡，成為緬甸數十年來最血腥的羅興亞人暴力衝突之一。聯合國秘書長古特雷斯也就事件表達關切，促相關各方保持克制，避免人道主義災難的出現。

因應“羅興亞救世軍”上週五襲擊當地警局等卅多處設施後，緬甸軍方展開圍剿作戰。據緬甸軍方公佈的數字，共有370名武裝分子、13名軍警、2名政府官員和14名平民，在此次作戰中死亡。通報還指，武裝分子在若開邦孟都地區的數座村莊縱火，期間用兒童當“肉盾”。

避免人道主義災難

緬甸軍以打擊恐怖分子為由，上週五起急調大量部隊進駐若開邦保護平民。不過，有逃到孟加拉的羅興亞人透露，軍方到處殺人放火，促使他們棄家逃亡。

傳武裝分子挾兒童當肉盾

聯合國消息人士透露，若開邦爆發嚴重的武裝衝突後，一週以來已有大約3.8萬名羅興亞人從緬甸越界進入孟加拉，尋求庇護。孟加拉邊防衛隊稱，日前至少有3艘載著羅興亞難民的船隻翻沉，目前已發現有38具遺體，包括許多孩童。

未阻暴力問題

素姬失支持者信任

現年72歲的緬甸實際領導人昂山素姬，在推動緬甸民主及逼使前軍政府讓出權力的數十年艱辛民運道路上，曾獲不少支持者忠心擁戴，但他們現時對素姬領導的政府施政，包括處理當前若開邦羅興亞人的問題，十分不滿。

前醫科女學生馬蒂妲曾捨命支持昂山素姬，勇敢面對全副武裝士兵的鎮壓，一度被捕入獄6年，大部分時間單獨囚禁，幾乎病死。她目前是醫生、作家兼國際人權獎得主，過去曾指昂山素姬是“永遠在我心中的姐姐”，但現在對素姬已無好評。

禁聯國調查團進入調查

馬蒂妲與其他前昂山素姬支持者指責她不理會國內少數族裔和伊斯蘭教徒受到的暴力對待，跟目前仍握大權的將領妥協，同時沒有培養將來接班的民主領袖。一些人認為素姬掌權後，便流露極權特性。

馬蒂妲說：“我們不期望她在一年半內改變全國，但希望她重視人權。”國際社會批評素姬沒有妥善處理若開邦羅興亞人的困境，也沒有譴責他們受到的暴力對待。緬甸政府曾禁止一個聯合國調查團進入若開邦調查，上月初又反駁聯合國一份報告指緬甸軍隊對羅興亞人的暴力行動等同種族清洗。

緬甸圖書援助和保護基金會執行主任丹透康則說：“我們沒有第二選擇，人民仍支持昂山素姬的政黨和政府，人民惟有降低期望，因為這個問題已是根深柢固。”