報復外交官被削減 美令俄關閉三藩巿領事館

（華盛頓、莫斯科1日訊）美國報復俄羅斯上月下令美國削減駐莫斯科外交人員的舉動，下令俄羅斯在明天前，關閉駐三藩巿的領事館，以及在華盛頓及紐約的兩座附屬建築物，但受影響相關人員可以調派到其他使領館工作，不須離開美國。俄羅斯對美國的決定表示遺憾。

俄羅斯被指控干預去年美國總統大選，以及對烏克蘭和敘利亞進行軍事侵略，美國國會早前通過對俄國實施新制裁。俄羅斯就此在7月對美國作出報復，要求美國減少755名駐俄外交人員，只留下455人。

美國國務卿蒂勒森當時就稱，華府會在9月回應俄國的行動。

美國國務院說，美國已全面遵守了俄方的要求。基於平等精神，美國也要求俄羅斯關閉駐三藩巿領事館，又批評俄羅斯削減美國外交人員的做法不合理，不利於兩國的整體關係。因此，按照俄羅斯方面的對等精神，美國也要求俄羅斯政府在明天前關閉有關單位。白宮指，這是總統特朗普親自發出的關閉命令。

俄外長表示遺憾

俄羅斯目前除了駐華盛頓大使館和駐三藩市總領館外，在紐約、西雅圖和休斯敦還設有總領館。美國除了駐莫斯科大使館，在聖彼得堡、海參崴及葉卡捷琳堡均設有總領館。

美國國務院稱，雖然兩國的外交及領事附屬建築物數目仍有差異，但美國容許俄羅斯保留部份建築物，以免兩國關係進一步轉壞，並再有進一步的報復行動。

俄國外交部對此事發佈聲明，對兩國雙邊關係緊張情勢升高感到遺憾，俄方將詳細檢視美方的新措施，然後再宣佈會作何反應。