【2018俄羅斯世界杯入選賽】荷蘭三劍客無力救火 法國辣手摧花登頂

（巴黎1日訊）世界杯歐洲區入選賽第7輪賽事於本週打響，當地時間週四，“高盧雄雞”法國在格里茲曼傳射建功率領下，以4比0羞辱“鬱金香”荷蘭，拿下這場出線關鍵戰，並憑藉此勝登上A組榜首位置。

賽前法國在A組排名小組第二，荷蘭落後3分排名第三，為了晉級都急需獲勝，因此，荷蘭“三劍客”再次聚首，羅本出任隊長與斯內德首發作戰，范佩西則坐在替補待命，而法國更是盡遣精英作戰，坎特與博格巴搭檔后腰，科曼、勒馬爾、格里茲曼和吉魯授命攻城拔寨。

挾主場作戰的威勢，法國開場後就咄咄逼人，荷蘭后防線在第14分鐘告破，格裡茲曼和吉魯撞牆式配合，馬體會前鋒在禁區右側左腳推射破門，1比0。隨後庫爾扎瓦、科曼和博格巴先後完成射門，均被荷蘭門將西萊森封出，法國帶著一球領先優勢進入半場休息。

下半場第62分鐘，斯特羅曼兩黃變一紅被罰下，比分落後的荷蘭在場上只剩10人迎戰。在沒有退路的情況下，荷蘭主帥艾德沃卡特維繼續進攻，用34歲的范佩西換下碌碌無為的楊森。

少了斯特羅曼這道屏障後，荷蘭后防中路大開，第73分鐘，勒馬爾禁區外凌空遠射破門，2比0。第88分鐘，法國快速反擊，三位法國球員同時反越位成功面對西萊森，格裡茲曼沒有貪功選擇橫傳，勒馬爾鏟射梅開二度，3比0。

剛剛以天價轉會巴黎圣傑門的姆巴佩在補時階段錦上添花，法國鋒線新人王前場得球有不斷左右橫移後分球右路，西迪貝下底後回敲，姆巴佩順勢掃射破門，4比0。

保加利亞拖住瑞典

同組，瑞典客場2比3不敵保加利亞後，無奈讓出榜首的位置，而全取3分的保加利亞則重燃出線的希望。

保加利亞上半場兩度領先均遭到瑞典扳平，四粒進球都是通過頭球打進的。主隊第12分鐘通過馬諾列夫先拔頭籌；盧斯蒂格第29分鐘為瑞典扳平比分；科斯塔迪諾夫沖頂助主隊再度超前；馬庫斯-貝裡半場結束前1分鐘再度追平。雙方在下半場比賽一度僵持不下，比分直至第79分鐘才再度改寫，保加利亞中場喬切夫接波波夫的助攻，禁區外一劍封喉，3比2。

隨著瑞典落敗後，法國成功完成了超越，並以3分優勢領跑小組，且賽程也相對輕鬆，兩個主場對陣盧森堡和白俄羅斯可謂勝券在握，基本鎖定小組頭名出線，即便是客場輸給保加利亞，料也無礙大局。

4球慘敗種下禍根 荷蘭3全勝出線也懸