兇徒國慶日挑釁警威 闖警局奪鎗殺警

（八打靈再也31日訊）國慶日發生兇殘血殺！一名伍長獨自在警局內值勤時，竟遭為數不明的兇徒揮刀砍殺，並用他的手槍向他開鎗，最終兇徒攜鎗逃逸。兇徒挑在我國獨立60週年的日子幹案，被警方視為對警隊的嚴重挑釁。

這起命案於今日凌晨3時25分在梳邦再也Pinggiran USJ警局被揭發，死者華倫天奴迪沙（29歲），來自砂拉越泗里街。當警方巡邏車回來交班時，2名巡警發現警局內一片漆黑，感到不對勁，進入查看時發現死者渾身浴血，倒斃地上。

雪州總警長拿督馬茲蘭指出，警方初步調查，死者相信是被自己的配鎗射出的一顆子彈近距離射中，腦後也被砍傷，凶徒不排除超過一人。

死者無財務家庭問題

“揭發命案的巡警是於凌晨1時15分出去巡邏，由於發生命案的警局內沒有閉路電視，警方將向附近商家索取閉路電視錄像。”

他今日在記者會上說，兇徒已經帶著死者的手鎗逃跑，有人曾在2時40分聽到爆竹響，以為是慶祝國慶日的爆竹聲，警方不排除當時就是案發時間。

詢及案發時為何只有一名警員值班以及恐怖襲擊的可能性，馬茲蘭拒絕置評，只稱警方尚未尋獲凶器。

他表示，死者是於2010年加入警隊，在警局內主要負責櫃檯諮詢服務工作，根據調查，死者並未面對財務或家庭問題。

據了解，該警局屬於社區警局，編制包括局長在內僅有10人，分三班制，每班有一名警員駐守諮詢櫃檯，2人出外巡邏。

至於被搶走的是瓦爾特P99手槍，槍內有30枚子彈，扣除了射中死者的一枚，裡面還有29枚子彈。

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