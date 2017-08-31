【2018俄羅斯世界杯入選賽】捷克主場力保生機 德強陣壓境

（捷克‧布拉格31日訊）2018年世界杯入選賽戰火燃燒至歐洲區C組，衛冕冠軍德國隊本週五作客仍在奮戰求存的“東歐鐵騎”捷克，“日耳曼坦克”若拿下此戰，無疑更進一步逼近出線邊緣。

德國隊目前在C組6戰6勝積18分，進28球僅失1球，只要連續戰勝捷克、週日主場再拿下挪威，而積12分的老二北愛本輪作客聖馬力諾以及週日主場對捷克若有任何閃失，德國將可提前奪首名揮軍殺進32強決賽圈。

在7月份的莫斯科聯合會杯賽，勒夫率領德國副選隊力克各大洲冠軍，首次奪得這項“迷你世界杯”冠軍。

勒夫這次將在聯合會杯大放異彩的17名球員，包括鋒線小將維爾納召入隊。皇馬中場大將克羅斯、阿申納中場主力厄齊爾等落選聯合會杯的一線球員皆回歸。維爾納有望和托馬斯穆勒搭檔鋒線；中場有不久前在歐冠梅開二度的埃姆雷詹，防線有拜仁的定海神針胡梅爾斯坐鎮。

諾伊爾無緣把關

勒夫未讓4月份斷腳、上週末剛傷癒復出的首號門將諾伊爾進入大名單，拜仁后衛J博亞滕也因有傷而落選。巴塞羅納門神特爾施特根、利華古申的萊諾以及大巴黎的特拉普，將競爭把關重任。

而在新賽季聯賽前面幾場表現欠理想的槍手主力厄齊爾、祖雲杜斯中場赫迪拉、科隆后衛赫克托，很可能坐在替補席上待命。

昔日東歐強旅捷克隊前6輪只獲2勝3和1負積得9分，排在C組第三位，他們要爭取出線已經沒有再失分的本錢。本場除了必須要戰勝強大的德國隊，還要在週日客場擊敗北愛，才有望重燃出線的生機。

捷克在首回合客場以0比3不敵德國，托馬斯穆勒分別在第13和65分鐘兩度破門，克羅斯第49分鐘錦上添花。

在另一場比賽，北愛爾蘭作客“魚腩隊”聖馬力諾，不難再添3分。首回合，北愛在主場淨送對手4蛋。