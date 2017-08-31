【黛安娜20年祭】威廉哈里冒雨悼亡母 矢延續黛妃慈善工作

（倫敦31日訊）今天是英國已故威爾斯王妃黛安娜逝世20周年，威廉王子與哈里王子昨天下午在微微細雨下，撐起雨傘到肯辛頓宮的白色花園，悼念亡母，並承諾會承傳母親的善心，延續她的慈善工作。

威廉與哈里各穿上白色襯衫，配以灰色和黑色外套，在劍橋公爵夫人凱特陪同下，於花園內懷緬母親。三位王室成員隨著花園總管及另一名花農，欣賞花園內的白玫瑰、百合花和劍蘭等花卉。這裡的花卉以白色為主，乃王室特意為紀念黛妃而設，據稱黛安娜生前常到這個公園賞花。肯辛頓宮發言人說：“兩位王子將回想黛妃生前的非凡成就，以及她所留下來的典範，這至今仍引發無數人共鳴。”

他們隨後也和黛妃生前支持的慈善團體代表會面，之後步出肯辛頓宮，並與前來悼念黛安娜的民眾交談。據悉，兩人今年只私下低調追悼亡母，不出席任何官方悼念活動。

民眾：依然難以忘記

20年後的今天，仍有大批英國民眾緬懷被時任英國首相布萊爾尊為“人民的王妃”的黛安娜。在肯辛頓宮外，不少民眾冒雨聚集在這裡，他們在大門上懸掛紀念橫幅和擺放花束，悼念黛妃。

46歲的史考特說：“我到現在還是很難過，甚至不忍心觀看她的喪禮，那只會讓回憶排山倒海而來。這讓我們痛心，這種感覺不曾消退，她是個如此重要的人，讓世人永遠難以忘記。”

還有民眾從澳洲遠道而來，為黛妃送上自製的紀念卡和悼詞，其中寫著“20年過去了，我們依然想念你”、“她的愛兒繼承了她的遺志”。