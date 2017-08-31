《花千骨》拍電影版“女主角不是趙麗穎” 鐵粉哀號

（北京31日訊）趙麗穎因為演出電視劇《花千骨》而大紅，不過微博傳出消息，該劇即將拍成電影版，但是女主角將會改為Angelababy、迪麗熱巴或是關曉彤。中國媒體報導，《花千骨》版權方新派娛樂證實即將在下半年開始動工，不過演員還沒確定，讓許多劇迷期待，不過到底會不會邀請趙麗穎回歸，目前仍未定。

粉絲曾說過“趙麗穎之後再無小骨”，可見由她飾演的“花千骨”形象深植人心，先前《花千骨》的製作人唐麗君在受訪時，曾提及電影版正在籌備中，並透露“據版的遺憾將在電影版中得到彌補”，原先預定在2016年開機拍攝，至今沒有後續消息，沒想到近日微博上卻突然有網友爆料演出陣容。

不少微博博主信誓旦旦的表示原班人馬出演的機率不大，原先由趙麗穎扮演的女主角，網傳Angelababy、迪麗熱巴、張雪迎、關曉彤都是人選，男主角則傳出可能是趙又廷，但也有說法是霍建華仍會出演，不過消息均尚未獲官方證實，電視劇粉絲心痛“小骨”換人之餘，仍抱著一絲期待喊話“一切等官宣”。

另一部夯劇《三生三世十里桃花》翻拍電影版，卻完全與電視劇版無關，再加上遇及疑似抄襲的負面新聞，讓這個擁有許多粉絲的知名電視劇，翻拍電影後反而效果不彰。《花千骨》若也跟上腳步拍攝電影版，一舉一動都將受到更謹慎的審視。