東運會閉幕 馬145金迎國慶 首相宣布9月4公假

（吉隆坡30日訊）經過兩週的競技，第29屆東運會終於圓滿落幕。東道主馬來西亞以前所未有的145金92銀86銅總共323枚獎牌登上全場總冠軍，迎接60週年國慶日。

閉幕從晚上8時至凌晨12時結束。首先暖場表演掀幕，9時30分閉幕儀式開始，表演以歌舞為主，首相拿督斯里納吉宣佈閉幕，並進行本屆東道主和下屆東道主菲律賓的交接儀式，接著進入菲律賓環節。

當晚的閉幕儀式現場氣氛濃烈，門票早早售罄。首相納吉與現場9萬人一起倒數，迎接國慶日。

國家體育理事會（MSN）總監拿督阿末沙巴威表示，本屆東運會將做為年輕選手的平台，讓他們放眼在更高水平的共和聯邦運動會和亞洲運動會去證明自已。除了金牌，大馬選手還打破了18項東運會紀錄，包括射箭5項、田徑4項、射擊6項和游泳3項；同時還刷新了8項全國紀錄，計為田徑6項、游泳和射箭反曲弓各1項。

代表團團長拿督甄玲心也表示對我國健兒的整體表現感到驕傲。她說：“大馬的成功是所有運動員、教練以及各總會所付出的努力，我很榮幸有分參與其中。”

首相： 宣布公假很艱難

首相拿督斯里納吉宣布，9月4日（週一）為公共假期，以慶祝大馬運動員在本屆東南亞運動會以145金奪得全場總冠軍。

他今日為東運會主持閉幕時表示，馬來西亞已經有太多假期，因此要宣布公共假期是一件很艱難的事。

他認為，大馬運動員在本屆比賽所取得的成績是非常卓越的，而這也有賴全國人民所給予的鼎力支持，因此為了慶祝我國在本屆東運會取得傲人的成績，政府決定宣布週一為公共假期。

他表示，大馬運動員在本屆東運會取得的成績也是我國在東運史上最佳的成績，而大馬運動員在444面金牌當中的145金，佔據了39%的奪金率，且大部分的奪金運動員皆是在籍大學生。

此外，配合60週年國慶，納吉及夫人拿汀斯里羅斯瑪以及副首相拿督斯里阿末扎希也在國家體育場陪伴近9萬名出席閉幕典禮的民眾齊齊進行倒數，共同迎接國慶的到來。