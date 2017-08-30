10月簽太空合作協議 中俄擬聯手登月

（北京、莫斯科30日訊）中國和俄羅斯計劃於今年10月簽署2018至2022年聯合開發太空的里程碑式的協議。該協議將為兩國帶來重大利益，特別是對於月球計劃和人類再次登月。美蘇冷戰結束後，再無人類登月。

據報道，中俄即將簽署的這項協定涵蓋5個領域：月球和深空開發、特殊材料開發、衛星系統領域的合作、地球遙感、尋找航天器碎片。

中俄協力趕超NASA

這並非中俄兩國間的首份太空合作協定，但它覆蓋2018至2022年，是首份5年期協定，因此有助於樹立並達成更高的目標，特別是對於月球計劃和人類再次登月。

根據中國2003年啟動的首個探月計劃“嫦娥工程”，預計將在2025年之後、2030年之前實現中國航天員登月，目前暫不清楚中俄合作會否加快中國登月時間表。

俄媒：有望建聯合太空站

俄羅斯塔斯社早在本月初就透露，這次中俄太空協議即將成事，並引述俄航太政策研究所所長伊萬．莫伊謝耶夫，指雙方已就“格洛納斯”衛星定位系統資料修正合作達成協議；同時正就中國購買俄羅斯生產的被譽為全球最強大的火箭發動機RD-180進行談判；另有建設聯合太空站等項目正在探討中。

中國航天專家黃志澄認為，相比美俄兩國在航天方面合作的深度和廣度，中俄合作還有廣闊的空間。

俄羅斯媒體《今日經濟》引述俄航天技術設備總公司總經理雷斯科夫，指目前無論是以傳統形式，還是在航天活動商業化的新範圍，俄中都在尋找擴大相互合作的方式。專家相信，俄羅斯與中國一起，很快就會趕超並領先美國太空總署（NASA）幾步。