【東運會】145金收官 大馬歷史最佳

（吉隆坡30日訊）完美收官！東道主大馬在本屆東運會收官日產生的7金掃下5金2銀1銅，將金牌數定格在145枚，創下了歷史最佳！

除“夢之隊”在跳水項目包辦單日的2金，大馬代表團另外3金來自滑冰。在舉重項目，法茲魯在男子85公斤級項目中舉起了323公斤，拿下了銀牌。

至此，大馬代表團是以145金92銀86銅共323枚獎牌的成績，創下東運會史上最佳成績，榮譽總冠軍。

傳統強國泰國以72金、86銀、88銅後來居上，排名獎牌榜第2位；本屆賽會在田徑賽大有斬獲的越南以58金、50銀、60銅屈居第3。第4至第11名排名依序為新加坡、印尼、菲律賓、緬甸、柬埔寨、寮國、汶萊與東帝汶。

我們是冠軍

完成111金目標，突破140金，大馬健兒“金”喜連連！

大馬東運會代表團於週二晚慶祝奪得全場總冠軍，東運會團長拿督甄玲心（前排左七）認為，大馬隊所取得的成就全來自運動員。“今天（週二）我們已經達到了140枚金牌，很多人都祝賀了我，但這些功勞都是屬於你們（運動員）的，很慶幸與一班優秀的健兒合作，幫助國家成為總冠軍！”

甄玲心隨後也頒發獎狀給予各體育總會領隊，表揚他們做出的貢獻，全場運動員也穿起特製的“我們是冠軍”T恤參與其盛。