【黛安娜20年祭】英民眾獻花悼黛妃 留言永遠王后

（倫敦30日訊）明天（8月31日）是英國黛安娜王妃車禍逝世20週年紀念日，陸續有民眾到肯辛頓宮大閘外悼念，閘上掛滿黛妃照片、留言，地上亦放滿了鮮花，有人留言指黛妃“永遠是我們的愛心王后”。

黛妃生前居住的肯辛頓宮外，保安人員指示前來悼念的民眾到南閘致意。有民眾在閘上貼上多張黛妃照片、全家福和留言等，地上則有多束鮮花、點燃過的蠟燭等，料明天戴妃死忌有更多人前來悼念，甚至重現20年前南閘堆成花海的一幕。

威廉哈里低調悼念

威廉和哈里王子今天將到特意為紀念黛妃而設的肯辛頓宮“白色花園”，與曾接觸過黛妃的園丁會面，之後再與黛妃曾贊助的慈善團體代表見面。惟兄弟兩人明天料只會私下悼念，不會出席任何官方悼念活動；正在蘇格蘭度假的王儲查爾斯估計亦不會出席任何官方活動。

逝世20年人氣不減 歐洲媒體紛推紀念特輯

英國報章雜誌和電視媒體數週來充斥黛妃逝世20週年相關報導，不僅英國，就連歐洲其他傳媒亦刮起黛妃風，剪輯相關紀錄片、製作特輯和專題報道，緬懷一代佳人的傳奇，顯見黛妃的國際魅力歷久不衰。

奧地利公營廣播公司ORF本週播放多支關於黛妃的紀錄片，其中一支名為“永恆的黛妃”，回顧她生前在白金漢宮裡的生活。奧地利維也納電台在周四當天更會全天候只做黛妃紀念節目。

法國第2電視台上週日也一整天播放黛妃相關節目，包括多支紀錄片和一份調查特輯。該電視台的英國王室專家柏恩說，黛妃歷久不衰的吸引力是她的“悲慘命運”，讓她跟美國女演員、摩納哥王妃葛麗絲凱莉或瑪麗蓮夢露等紅顏薄命的巨星一樣，永恆不朽。他說﹕“事隔20年，是時候回顧她給君主制賦予了什麼精神，以及她究竟是怎樣的人。”

緬懷一代佳人傳奇

波蘭女性雜誌《高跟鞋》9月號將黛妃作為封面人物，主編威喬雷克說：“黛安娜的故事是現代童話，已成傳奇。”

保加利亞最大報之一《24小時》也以5頁篇幅和一張大照片，大篇幅報導英國廣播公司（BBC）講述黛妃和兩個兒子故事的新紀錄片。《24小時》總編輯祖姆布列夫說：“黛妃的一生和她是怎麼死的，至今仍吸引大眾興趣。”

超級粉絲吁設黛安娜日

英國一名78歲的老太太多布森，收藏了大量黛安娜王妃的飾品、碗碟、畫像等。今年恰逢黛安娜逝世20周年，她借出了部分收藏品，供當地格洛斯特生活博物館展出。

除了喜歡收藏與黛安娜有關的紀念品外，多布森還向議員寫信，要求英國每年設立“黛安娜日”。她說，黛妃是英國“最偉大的大使”，“黛安娜在短暫的一生作出很多貢獻，多過任何一個人在一生所做的。”