這次拿棍下次拿刀 母促警嚴辦捉人

（新山29日訊）拒入私會黨被打傷入院的15歲少年與母親現身控訴私會黨徒目無法紀，“今天可以拿棍傷人，下次就可能拿刀了！”

同時，她也要求警方嚴辦，逮捕年齡介於20至30歲，尚在逃逸的涉案私會黨徒。

為母者王太太（前稱王女士）說，涉案者有十餘人，她希望警方別只扣捕3名年僅十餘歲的小黨員就了事。

她與兒子今日在行動黨彭加蘭嶺頂區州議員鄒裕豪陪同下，召開記者會聲稱，她在案發後到警局報案，但警方卻指她不是當事人不可報警，這讓她心理備受煎熬。她的丈夫是於次日晚上報警，而兒子是案發4天後負傷報案。

為孩子轉校

在記者會上，王太太聲淚俱下控訴十餘名私會黨徒用木棍痛毆她兒子，造成她兒子身體多處蒙受重傷，身心靈都留下不可磨滅的傷痛。

王太太說，她與丈夫育有5名孩子，由於物價高漲，房子還需供期，她與丈夫長年在新加坡工作，每兩星期返新山一次，丈夫則每星期返家一次，以應付家庭沉重負擔。

兩人與孩子聚少離多，只靠家婆照顧家中的5名年齡分別為3、10、13、15及17歲的孩子。

她說，受傷的兒子很懂事，為了不讓她操心，強忍傷痛，反過來安慰她，她這讓她更心疼。

為了孩子的安危與未來著想，為母者准備為受傷的兒子以及另一名就讀同一所國中預備班，排行第三的兒子轉校。

少年否認加入私會黨

王姓少年在記者會上說，從去年至今，他曾6次被私會黨徒威脅入黨，但他每次都拒絕。

他說，他每天乘坐校車上學與放學，這些私會黨徒是趁他在校門口等候校車時接近他。

毆打者已輟學

針對有同學稱王姓少年已加入私會黨，並出示王姓少年比出私會黨手勢的照片為證，王姓少年澄清，他從未加入私會黨，而他比的手勢，並沒什麼意思。

他解釋，很多偶像都會比這樣的手勢拍照。

他說，他認得一些毆打他的私會黨徒，這些人都是已輟學者，部分是校外人士。

他也澄清說，不曾得罪有關私會黨徒。

行兇者包括成年男子

王太太形容，涉嫌用木棍毆打兒子的十餘人中，除了十餘歲的少年之外，尚包括多名20歲至30歲的成年男子，行徑猖狂，無視法律的存在。

她揭露涉嫌此案者中，有的人尚有女兒或妹妹與她兒子同一所國中就讀，她質問這些人為何完全沒有同理心對待年紀尚小的孩子。

“身為人父，若有一天，你的孩子給人家打，打到像死人那樣不會動，你的心會怎麼想？”

她甚至反問，這批人今天可以拿棍打人，下次也可能拿刀傷人。

她說，關於那些涉案的十餘歲孩子，她並不怪罪，畢竟他們還小，不懂事。

“你們也有父母，應為父母著想，父母會傷心。”

她認為，涉案者、其他不知情況的同學，或其他人不應在臉書對她的孩子進行人身攻擊，反之應努力讀書或賺錢工作，因為生命只有一次。

打學生逼入黨案激增

鄒裕豪表示，近期以暴力威逼學生入黨的案件日增，他從各方面聽聞的，過去一個月就有3宗。

他說，據非正式統據，他在過去3年內，曾聽到10宗國中生被私會黨威逼入黨的事件。但是，他相信還有更多宗。

為息事寧人而沒報警

他透露，許多家長擔心得罪私會黨，息事寧人，而未報警，只有王姓少年的母親黃女士肯站出來。

他說，王姓少年被群毆的地點，距離警局只有300米。涉案者十餘人，警方卻只捉3人，尚有多人在逃，警方應給事主家人一個交代。

他表示，將協助王家寫信向警局和教育局投訴，希望兩方關注私會黨入侵校園的問題。

他也將協助王姓少年與其弟弟轉校的事宜。

【新聞背景】

15私會黨徒攻擊少年

15歲王姓少年在新山柏伶花園一所國中就讀中二，他是于8月19日晚上11時30分左右，與一名友人到士姑來順利花園貝斯達里1/5路一家咖啡店喝茶時遭襲擊。

据了解，至少有15名私會黨徒，持藤棍、木棍及鐵棒，對他拳打腳踢，造成多處重傷，這包括頭部裂了一道7公分的傷口、右手手腕骨裂、左手的兩根手指骨裂及腳部受傷等。

事發後，有同學在臉書稱王姓少年早已是私會黨成員，還經常欺負同學，如今“終於受到教訓”；事主母親過後澄清表示指責不實！