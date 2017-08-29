颱風預報程序受質疑 澳門廉署查前氣象局長

（澳門、香港29日訊）強颱“天鴿”上週重創澳門，民眾炮轟氣象局預報失誤，局長馮瑞權事後以私人理由辭職。不過，澳門廉政公署指，大批市民對氣象局的颱風預報提出質疑，要求廉署調查當中是否涉及違法或違規，因此決定立案調查馮瑞權。

澳門廉署說，去年8月颱風“妮妲”吹襲澳門時，氣象局當時沒有懸掛8號風球，事後廉署已收到不少投訴，對氣象局的決定提出質疑，要求廉署介入調查。

廉署調查後，未發現氣象局不懸掛8號風球的決定存在明顯違反法律規定，但在調查中發現氣象局在颱風預報的程序、所採取的標準及內部管理方面“存在一定的問題”，當時已向局方領導層指出問題所在及提出改善建議。

去年已發現問題

在“天鴿”吹襲澳門後，該署再收到大量投訴，市民質疑氣象局的颱風預報涉及違法或違規，廉政專員根據《澳門特別行政區廉政公署組織法》規定，批示行政申訴局，對氣象局有關颱風預報程序及內部管理立案調查。

若調查後發現有人涉行政失當，會將調查報告交予行政長官，再交相關部門決定會否紀律處分，包括停職、強制退休、革職、取消退休金等，但馮瑞權已請辭，相信懲罰效用不大。

第16號颱風“瑪娃”來襲

另外，繼第15號颱風“珊瑚”後又有颱風生成，位於菲律賓東方的熱帶低氣壓，最快今天增強為今年第16號颱風“瑪娃”（Mawar，馬來西亞命名，意即玫瑰）。

台灣氣象局預估週四、週五熱帶低氣壓穿越菲律賓進入南海後，增強為颱風機率較高，並於周日接近香港，吹向廣東。

轉發風災謠言

澳門2長者被捕

澳門經歷嚴重風災，坊間流傳不少當局防災不力傳言。澳門有一對年老兄妹，因涉及在微信轉載不實消息，聲稱政府封鎖在一處地下停車場內發現5具遺體等不實消息，昨天遭警方拘捕，當局不排除拘捕更多人。

警方稱，這對分別73歲及68歲的周姓兄妹，上週六在微信收到他人發送的不實信息後，翌日晚上在至少6個聊天群組及30個私人對話中轉發傳播，涉嫌觸犯“侵犯行使公共當局權力之法人”罪。

悼念集會申請被拒

警方正繼續追查信息來源，一旦罪成，最高可判6個月徒刑，或科處240日罰金。

澳門自風災當日起，就傳出不少如“澳門有疫區”及“解放軍打死人”等謠言，當局已在7天內至少發出13項澄清闢謠。有學者分析，這次風災激起的民憤，當局昨天的逮捕舉動是要“剛柔並重地維穩”，以重整社會秩序。

另外，澳門微信群組近日流傳號召民眾昨晚出席在新馬路噴水池舉行的燭光集會，哀悼風災罹難者，警方已表明不批准集會申請。當地一名27歲女子如期出席，不過在腰側掛一支小電筒，燈光照在石墩，隱隱透出光，以另一種形式悼念。