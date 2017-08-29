【東運會‧腳車】1．111 阿茲祖再衝麒麟賽

（汝來29日訊）第一枚東運會個人賽金牌、大馬代表團第111金！

麒麟賽世界冠軍、大馬腳車好手阿茲祖，週一晚在男子衝刺賽決賽與隊友沙菲道斯展開對決，結果他兩輪皆率先衝線，第一輪的成績是10秒462、第二輪的成績是10秒186。

“十年後，我終於在大馬粉絲面前參加了東運會，事實上，很多人從沒看過我的現場比賽。當我被告知我拿下了大馬代表團的第111枚金牌時，這是一個甜蜜而意義非凡的東運會告別式，”阿茲祖說。

阿茲祖在第一輪熱身時曾摔跤，但他隨後一路衝進決賽奪冠，展現世界冠軍強大的實力與心理素質。

阿茲祖口中的十年，確實對他別具意義：4月在香港舉行的場地腳車世錦賽上，阿茲祖終於加冕了世界冠軍（麒麟賽），而這個冠軍一等就是十年。在這之前，他在世錦賽的最佳成績是銀牌（2009年衝刺賽、2010年麒麟賽）。作為大馬腳車史上最成功的腳車選手，吉隆坡東運會只是阿茲祖生涯的第二個東運會征程，而且還是相隔了10年。終於，他把握了機會，在家鄉父老、妻女和家人面前迎來了東運會個人第一金，並寄望以雙金告別東運會。

馬代表團挑戰歷史最佳

“在呵叻（東運會），我將金牌送我太太（阿蒂雅），10年後我們結了婚也有了兩個孩子，這個金牌同樣送給她，”阿茲祖在賽后撒了一地狗糧。他接下來將亮相麒麟賽。

阿茲祖首次征戰東運會是2007年呵叻，當時，他隨隊摘得衝刺賽團體金牌，惟在男子1公里計時賽不敵隊友利薩摘銀；個人衝擊賽則不敵隊友伍安臨居次。

阿茲祖拿下的不僅僅是他的東運會個人第一金，同時也是大馬代表團的第111金，為大馬在本屆吉隆坡東運會倒數第三個比賽日達成111金全場總冠軍的目標。而大馬健兒將在接下來繼續追金之旅，挑戰歷史。

大馬腳車隊在週二拿下3金，除阿茲祖，艾曼和法蒂哈先後在男子追逐賽和女子衝刺賽金牌，為大馬收穫第109和110金。

艾曼在男子追逐賽中，以4分33秒863力壓隊友努艾曼率先衝線，後者以4分41.222秒摘得銀牌。艾曼的這枚金牌是大馬場地腳車賽的第4枚金牌。他也憑此成績破了全國紀錄。

女子衝刺賽決賽，作為2012年（麒麟）和2013年（衝刺）亞錦賽金牌得主，法蒂哈毫無意外戰勝隊友法莉娜奪冠。她在首輪的成績是11.614秒，次輪的成績則是11.677秒。