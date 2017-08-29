安倍怒斥空前威脅 朝射導彈飛越日本上空

（首爾、東京29日訊）繼上周六發射短程導彈後，朝鮮今天凌晨再發射一枚彈道導彈，更罕有飛越日本領空。日本政府一度向北部民眾發出避難指示，首相安倍晉三稱這是對日本前所未有的威脅。分析指，朝鮮發射的是“火星12型”中遠程彈道導彈，即朝鮮威脅攻擊美國屬地關島的導彈型號，旨在抗議美韓軍演，以及展示擁有攻擊日本及關島美軍基地的能力。

日本政府指，朝鮮於早上5時58分在首都平壤順安發射一枚彈道導彈。導彈向東飛行約2700公里，期間最高的飛行高度為550公里。導彈於早上6時7分飛越北海道上空，期間分離成為3段，而全部都於6時12分，跌落北海道襟裳岬以東約1180公里的太平洋海域，亦即位於日本專屬經濟區外側。共同社引述日本政府消息指，當局沒有向自衛隊，發出攔截朝鮮導彈的命令。

飛行距離約2700公里

日本探測到朝鮮導彈飛來後，立即向北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、新潟縣和長野縣發出緊急訊息，稱上述地域可能有導彈飛越，指示民眾在堅固的建築物或者地下室避難。

日向國民發出避難指示

安倍強烈譴責朝鮮射導彈，並召開國家安全會議。他說：“這是前所未有、深刻及重大威脅，嚴重損害地區和平及安全。”美國國防部亦證實朝鮮導彈飛越日本上空，目前正評估是次導彈發射。北美空防司令部則指，導彈對北美洲不構成威脅，但未提供更多詳情。

據悉，朝鮮上一次發射飛行物飛越日本上空，是在8年前。北韓2009年4月曾聲稱發射三截式火箭，成功將一枚通訊衛星送入軌道。

安理會緊急會議磋商

火箭飛越日本領空，兩截推進器分別墜落日本海和太平洋內，日本沒有攔截。美國當時指朝鮮是試射“大浦洞二型”長程導彈。

韓國政府呼籲朝鮮應選擇棄核而非挑釁的道路，總統文在寅下令軍隊展示強大的報復能力。外長康京和與美國國務卿蒂勒森通電話，雙方對朝鮮再次挑釁感到非常失望。韓國聯合參謀本部議長鄭景斗與美國參謀長聯席會議主席鄧福德通電話，同意採取相關應對措施，韓媒指這包括在韓國臨時部署美軍戰略轟炸機。

針對朝鮮再次發射導彈，聯合國安理會將於今天稍後舉行緊急會議商討最新局勢發展。

另外，印尼及菲律賓亦呼籲朝鮮停止挑釁行為，指朝鮮半島的穩定非常重要。

9月9日或第6度試核

韓國情報機構指出，朝鮮試核場地豐溪里已做好測試核武的準備，預料將在9月9日朝鮮國慶日進行，這也將是朝鮮第6次試核。

韓國國家情報院昨天在國會情報委員會會議上說，位於朝鮮東北部豐溪里的核試驗場的2個坑道，已是準備試核的工作狀態，美日韓認為，9月9日朝鮮國慶日將是最有可能的發射日期，朝鮮第5次試核也正好落在去年9月9日，目前持續加強對豐溪里的監視工作，

金正恩再當爸

李雪主2月生第三胎

韓國國會情報委員會消息人士透露，韓國國家情報院昨天向該委員會匯報時指出，金正恩的妻子李雪主已於今年2月生下第三胎，是男是女則不得而知。

李雪主第三度懷孕的消息，早在去年已甚囂塵上，因為她突然沒有公開露面9個月。金正恩是在2009年迎娶李雪主，頭兩名子女相信分別在2010年和2013年出生。

多次造訪朝鮮的美國退役NBA球星羅德曼，曾透露金正恩的第二個孩子是女兒，名字為金主愛（音譯），但第一個孩子的身份或性別則不詳。