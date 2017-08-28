休斯敦變澤國 7萬災民網上求救

（奧斯汀27日訊）美國得州遭到逾50年來最強烈颶風“哈維”襲擊，引發災難性洪災，至少5人死亡，30人受傷。其中，得州最大城市、美國第四大城休斯敦災情嚴重，巿內多處嚴重水淹，街道變成河流，大批受困居民爬上屋頂待救。當地有逾7萬災民在臉書建立群組，透過互聯網的即時通訊功能求救。

被困網民在臉書群組“颶風哈維2017─齊心便能熬過災難；齊心便能重建家園”，發布求救訊息及交換資訊。其中一名網民馬丁內斯寫道：“需要援助！”，並稱有包括6名小孩、一名老人和一名孕婦在內的20個災民，全部被困位於休斯敦的寓所內。群組的版面上，出現不計其數的類似求救訊息。

民眾爬上屋頂待救

休斯敦連日大雨加上風暴潮，多處嚴重水淹，部分地區水深及腰。當地一家電視台也被水淹，洪水不斷由門口湧入大堂，一樓的錄影廠亦受波及，員工要疏散。得州州長阿博特聲稱，動員了3000國民警衛軍協助救災，又出動直升機救援。當局指，連日來已收到逾3500宗求助，救出逾千人。

美國國家氣象局形容災情史無前例，暴雨的密度及廣泛程度前所未見的，且警告惡劣天氣將會持續，擔心災情會繼續惡化。休斯敦部分地區雨量累積逾1200毫米，創下得州的紀錄。

無及時疏散市長捱轟

有災民質疑為何政府無預先疏散居民，休斯敦市長特納出席記者會時反駁稱，“不可能貿然讓230萬居民同時擠在公路上。”他指暴雨令多處山泥傾瀉，所有人同時疏散只會造成災難。

當地陸空交通大受影響，兩個主要機場都因為跑道嚴重積水要暫時關閉，取消了所有來往航班，另外約250條高速公路亦要封閉。當地公立醫院亦因地庫水浸影響電力供應，部分病人需要疏散，但因水淹及腰，疏散行動難以進行。