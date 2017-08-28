【東運會-體操】郭雪嫣4喜 管狄雯獻馬第100金

（吉隆坡28日訊）大馬韻律操隊週一上午連掃4金，助大馬代表團在吉隆坡東運會倒數第3個比賽日金牌數達到三位置，管狄雯在彩帶舞出大馬代表團第100金！

大馬韻律操隊包攬了週一上午頒出的4金，此前在圈操居次的管狄雯在彩帶項目交出外媒表現，並以15.700分拿下自己在本屆賽事個人賽首金。

手握4金的郭雪嫣以14.700分摘得銀牌，為大馬包攬了當日韻律操4項金銀牌。泰國選手潘賈拉則拿下了單日的第二枚銅牌。

郭雪嫣單日取得2金2銀，加上此前在女團和個人全能奪冠，因而成為韻律操賽場上的4金后。郭雪嫣在圈操交出出色的表現，以16.000分摘金。另一大馬選手管狄雯則以15.250分拿下她的個人賽第2枚銀牌。泰國的潘賈拉和娜比拉同得13.700分並列銅牌。

在隨後的棒操，郭雪嫣成功以16.550分壓倒隊友伊扎，拿下個人第4金。伊扎以15.250分獲得銀牌。泰國選手坦雅帕14.100分獲得銅牌。

球操決賽，大馬小將伊扎表現出色，以15.600分贏得她在本屆東運的首枚個人金牌。郭雪嫣在球操出現小失誤，但仍以15.050分獲得銀牌。印尼選手娜比拉以13.950分手下銅牌。

在本屆賽事保持100%勝率的大馬韻律操隊已拿橫掃7金，完成賽前訂下的6金目標。2015年東運會韻律操項目僅頒出2金，大馬隊雙姝郭雪嫣和桑薩嘉麗在個人全能共享金牌。