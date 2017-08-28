潮汕人傳承成年禮習俗 咬雞頭出人頭地

（霹靂．實兆遠27日訊）潮州人傳統成年禮“出花園”儀式今早在實兆遠舉行，吸引許多潮汕籍貫父母及人士出席見證。41名少年穿上紅木屐、咬雞頭、祭拜公婆神，並且依序吃盡20種不同但皆象徵“好意頭”的食物，完成整個“成年禮”儀式。

今早的活動是由馬潮聯青主催、霹靂韓青聯誼會主辦，曼絨韓江公會青年團承辦，吸引41名來自全霹靂各地的潮汕籍貫15歲少年男女參加。

品嚐20種好意頭食物

在潮汕人傳承下來的這項傳統習俗中，未成年孩子就像是生活在花園里，備受家人愛護，因此當潮汕人家的孩子在滿15虛歲時，就得行“出花園”禮，象徵孩子已經長大成為大人，可以獨立生活。

根據傳承下來的習俗，他們必須先用花水凈身後，穿上紅衣和紅木屐，接著喝涼茶、祭拜天公與公婆神，再咬雞頭，以及品嚐約20種象徵“好意頭”的食物，之後便是向父母敬茶以表孝意及感恩環節，最後才一起步出花園，完成整個儀式。

曼絨韓江公會永久名譽主席馬利凱說，潮州人的成年禮“出花園”，是祖先流傳下來的習俗，代表著一名少年在滿15歲後，已經步入成年的階段，應該具有獨立的思維及有能力獨立應對生活的挑戰。

“在整個儀式中，包括咬雞頭、穿紅屐及品嘗約20種食物的儀式，都代表著家族長者或父母對孩子的祝福，突顯了先輩的智慧，因此應該一代接一代傳承下去。”

霹靂韓青聯誼會主席鍾家東致詞說，成年禮“出花園”習俗已傳承了數代人，當中包含著先輩的生活智慧，更是潮州人的文化遺產，因此馬潮聯青自2000年起開始舉辦這項活動，以讓這項活動永遠傳承下去。

出席活動者包括曼絨韓江公會領導，包括工委會主席陳展豪、永久名譽主席陳育展、吳啟祥、紀力炎、陳利進、大會顧問吳仕泉、陳鍚埃及邦咯韓江公會會長林雨通等。

新山-47少年“出花園”