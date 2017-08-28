潮汕人傳承成年禮習俗 咬雞頭出人頭地

（霹靂．實兆遠27日訊）潮州人傳統成年禮“出花園”儀式今早在實兆遠舉行，吸引許多潮汕籍貫父母及人士出席見證。41名少年穿上紅木屐、咬雞頭、祭拜公婆神，並且依序吃盡20種不同但皆象徵“好意頭”的食物，完成整個“成年禮”儀式。
今早的活動是由馬潮聯青主催、霹靂韓青聯誼會主辦，曼絨韓江公會青年團承辦，吸引41名來自全霹靂各地的潮汕籍貫15歲少年男女參加。
品嚐20種好意頭食物
在潮汕人傳承下來的這項傳統習俗中，未成年孩子就像是生活在花園里，備受家人愛護，因此當潮汕人家的孩子在滿15虛歲時，就得行“出花園”禮，象徵孩子已經長大成為大人，可以獨立生活。
根據傳承下來的習俗，他們必須先用花水凈身後，穿上紅衣和紅木屐，接著喝涼茶、祭拜天公與公婆神，再咬雞頭，以及品嚐約20種象徵“好意頭”的食物，之後便是向父母敬茶以表孝意及感恩環節，最後才一起步出花園，完成整個儀式。
曼絨韓江公會永久名譽主席馬利凱說，潮州人的成年禮“出花園”，是祖先流傳下來的習俗，代表著一名少年在滿15歲後，已經步入成年的階段，應該具有獨立的思維及有能力獨立應對生活的挑戰。
“在整個儀式中，包括咬雞頭、穿紅屐及品嘗約20種食物的儀式，都代表著家族長者或父母對孩子的祝福，突顯了先輩的智慧，因此應該一代接一代傳承下去。”
霹靂韓青聯誼會主席鍾家東致詞說，成年禮“出花園”習俗已傳承了數代人，當中包含著先輩的生活智慧，更是潮州人的文化遺產，因此馬潮聯青自2000年起開始舉辦這項活動，以讓這項活動永遠傳承下去。
出席活動者包括曼絨韓江公會領導，包括工委會主席陳展豪、永久名譽主席陳育展、吳啟祥、紀力炎、陳利進、大會顧問吳仕泉、陳鍚埃及邦咯韓江公會會長林雨通等。
新山-47少年“出花園”
新山共有47名年滿15歲的少年參加“出花園”儀式，他們在家人的見證下，穿木屐，咬雞頭，完成了整個儀式，象徵已經長大成人。
這項成年禮是由柔佛潮州八邑會館青年團暨婦女組舉辦。
柔潮州八邑會館會長陳泰昌今日出席會館丁酉年第11屆潮州人傳統成年禮“出花園”儀式致詞時表示，“出花園”是潮州人的傳統習俗，由會館開始推動，如今全國各地都響應舉辦，甚至新加坡也開始舉辦“出花園”儀式。
喝涼茶象徵洗淨腸胃
他說，參與“出花園”儀式的少年少女，不應把這項儀式當作玩鬧，而是必須了解典故及意義，同時也要體會父母對孩子的愛。
“希望父母在孩子完成‘出花園’的儀式後，多關心孩子的成長過程，並學習尊重孩子。”
柔潮聯青署理團長李宏毅致詞指出，全馬“出花園”的概念起源於2013年，當時柔潮聯青聯合全柔各地9個潮州會館，同步舉辦儀式。
他表示，潮人出花園象徵孩子走出了父母呵護的花園，今後有更大的責任與負擔，同時也感恩父母的栽培及貴人的相助，才能邁向人生另一階段，這也是祭拜公婆神的意義。
今日參加“出花園”儀式的少男少女根據潮州傳統習俗，進行“洗花水”禮，讓身上的污濁都被洗淨，再換上紅色新衣及穿上紅木屐，並喝下象徵洗淨腸胃的涼茶，從此擁有好脾氣。
少男少女在工委會主席陳妙娥的帶領下，祭拜天公及向思成堂先輩上香後，再到樓下祭拜公婆神。
完成祭拜儀式後，少男少女來到“咬雞頭”的環節，也是“出花園”成人禮的重頭戲之一，參與者勇敢地咬下雞頭，寓意往後能獨佔鰲頭，出人頭地。
出席者包括柔佛潮州八邑會館名譽顧問陳振發、名譽會長黃錫崇及副會長曹錦仟。
麻坡-23潮州人子女參加
柔佛麻坡潮州會館青年團暨婦女組配合馬潮聯青主催的全國出花園，在昨日舉行傳統習俗儀式，參與的23名潮州人子女在拿汀王隱娟的教導下，按照傳統完成出花園的儀式，迎接自己長大成人。
麻坡潮州會館婦女組主任蔡秀珠表示，年輕人對傳統習俗越來越生疏，希望通過這項活動，向新生代傳達這項傳統成年禮的意義。
她說，參加出花園也是子女對父母和長輩表達感恩之情，希望藉此向年輕一代宣揚孝道、仁義等傳統價值觀，讓他們明白成人應有的思想與價值觀，以及成長過程中應負起的責任。
副主席陳福源表示，舉辦這項傳統活動旨在讓新生代了解傳統的習俗，希望家長鼓勵子女參與，一起傳承潮人的文化和習俗。