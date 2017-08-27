【東運會-水上運動】黃茲梁衛冕10米跳台 張俊虹輕鬆奪冠

（吉隆坡27日訊）大馬“夢之隊”第5金到手，世界冠軍張俊虹和上屆4金得主黃茲梁輕鬆奪冠！

大馬包辦女子1米跳板金銀，在本屆吉隆坡東運只參加女子1米跳板的世界冠軍張俊虹，毫無意外地以268.55分摘金，拿下大馬跳水隊在本屆賽事的第4枚金牌。頂替諾塔比達出戰的黎蓓怡，以233.00分獲得銀牌，幫助大馬包辦前二。

作為大馬史上第一位跳水世界冠軍，張俊虹的這場比賽賽前就已吸引了不少觀眾入場一度風采，不僅如此，不少已經結束比賽的大馬選手如武術隊、保齡球隊和武術隊都到場觀賽。銅牌則落在越南選手吳芳梅則以207.80分拿下銅牌。

此外，前一天在男3米跳板完成三連冠的大馬好手黃茲梁和周貽尉包辦男10米跳台金銀牌，黃茲梁成功衛冕取得本屆賽會個人第2面金牌。黃茲梁以442.65分摘金，周貽尉以412.75分取得銀牌。黃茲梁和周貽尉的得分與第三名的銅牌得主新加坡選手的367.90得分有蠻大的差距。

大馬隊在本屆東運會跳水賽揭幕日包攬3金，黃茲樑和吳麗頤在男、女3米跳板摘金，奧運獎牌得主潘德蕾拉在亞洲的混合雙人團體賽帶領小將加布里埃爾拿到第3金。

諾塔比達因傷棄1米板

自2011年首次參加東運會以來接連居次的吳麗頤，終以342.90分首嚐金牌滋味，帶傷上陣的諾塔比達以31.65分之差不敵隊友居次。新加坡的陳奕萱取得銅牌。

“這個金牌屬於所有人，我當時只是專注在當中，沒有意識到自己獲得第一，”麗頤說。她表示，諾塔比達是最佳的競爭對手，正是因為隊友的出色表現，促使她在如此激烈的競爭中保住了張俊虹在上屆賽會贏得的金牌。

2屆奧運會獎牌得主潘德蕾拉在週六的混合雙10米跳台聯手小將加布里埃爾以345.40分奪冠，週一放眼在10米跳台4連冠。