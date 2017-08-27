颶風狂掃得州攜暴雨 哈維恐引特大洪水

（奧斯汀27日訊）時隔56年，美國得州再遭逢最猛烈颶風“哈維”正面吹襲。它在當地時間週五深夜登陸後，目前已減弱為熱帶風暴，但廣泛地區仍籠罩在惡劣天氣中，狂風暴雨引發水災並造成大規模破壞，至今已知最少有2人死亡，14人受傷，約30萬戶停電。當局預測，由於“哈維”移動緩慢，多個大城市還會引發特大洪水，可能影響數百萬人。

（奧斯汀27日訊）時隔56年，美國得州再遭逢最猛烈颶風“哈維”正面吹襲。它在當地時間週五深夜登陸後，目前已減弱為熱帶風暴，但廣泛地區仍籠罩在惡劣天氣中，狂風暴雨引發水災並造成大規模破壞，至今已知最少有一人死亡，14人受傷，約30萬戶停電。當局預測，由於“哈維”移動緩慢，多個大城市還會引發特大洪水，可能影響數百萬人。

美國國家颶風中心指出，“哈維”登陸時的風力時速達215公里，雖然減弱為熱帶風暴，但沒有即時消散，集結在休斯敦230公里外幾乎不動，中心風力時速仍達到96公里。氣象局預測它的威力還會持續數天，一些人口稠密地區如休斯敦已錄得超過1000毫米雨量。

得州州長阿博特動員1800名國民警衛軍在全州各地救災和善後，其中1000人負責搜救。當局證實，科珀斯克里斯蒂市以北48公里的洛克港市有一名男子的住家失火，他因走避不及喪命。同時，當地另有至少14人受傷包括骨折。

1死14傷30萬戶停電

擁有1萬人口的海岸城市洛克港市是重災區之一，大量房屋、店鋪和學校受嚴重破壞，山泥傾瀉、全鎮淹水並且停電，但部分地區天氣太惡劣，加上手機訊號及其他通訊方式都中斷，救援隊伍根本還無法出動，當局擔心目前的死傷數字只是個開始，並相信多個大城市會遭遇嚴重洪水氾濫。

目前，洛克港市政府已宣佈實施宵禁，市長韋克斯提醒市民入夜後勿外出。有32萬人口的科珀斯克里斯蒂市一片冷清，“哈維”經過之後風勢仍然強勁，一些巨型廣告版搖搖欲墜。

得州電力評估協會指出，“哈維”登陸的南部沿海大部分地區都停電，受影響區域包括休斯敦、奧斯丁、聖安東尼奧等。

另外，總統特朗普在大衛營與內閣及高級官員召開視像會議，討論如何統籌救災和善後工作，預料他會在本週初親自到得州視察，處理上任後第一個天災考驗。

3監獄疏散4500囚犯