【東運會-水上運動】馬跳水無愧夢之隊 小潘茲樑再爭金

（吉隆坡27日訊）以三金開啟東運會征程的大馬“夢之隊”繼續追金之旅，跳水公主潘德蕾拉放眼在10米跳台4連冠、黃茲樑爭取成為首個東運1米跳板冠軍！

東運會跳水項目於上週六在國家水上運動中心拉開序幕，東道主大馬跳水隊橫掃揭幕日3金。黃茲樑和吳麗頤在男、女3米跳板摘金，奧運獎牌得主潘德蕾拉混合雙人團體賽帶領小將加布里埃爾拿到第3金。

上個月在布達佩斯世錦賽跳水女子10米跳台封后的張俊虹，將在週日聯手新星諾塔比達亮相1米跳板，不過，大馬跳水隊主教練楊祝梁賽后透露，在女子3米跳板獲得銀牌的諾塔比達或因傷棄權。

“她目前還在進行檢查，但我們也做了最壞的準備，如果諾塔比達真的無法上陣，會由黎蓓怡頂替，”楊祝梁說。

帶傷上陣的諾塔比達在週六的女子3米跳板以31.65分之差不敵隊友吳麗頤居次。後者以342.90分拿下了自2011年首次參加東運會以來接連居次後終迎來個人首枚金牌。新加坡的陳奕萱取得銅牌。

俊虹1米板爭譽

“我在上午熱身的時候受傷，當時我的脖子以下感覺沒有什麼力量，他們（教練）要我去檢查，但我堅持在比賽（3米跳板）後再做檢查，”諾塔比達說。除1米跳板，這名18歲的新秀還將聯手吳麗頤參加雙人3米跳板。

“這個金牌屬於所有人，我當時只是專注在當中，沒有意識到自己獲得第一，”麗頤說。她表示，諾塔比達是最佳的競爭對手，正是因為隊友的出色表現，促使她在如此激烈的競爭中保住了張俊虹在上屆賽會贏得的金牌。

大馬跳水隊在首日的第二金來自2014年格拉斯哥共運會金牌得主黃茲樑，成功以458.00分完成在男子3米跳板3連冠，隊友阿未安沙在第4個動作扭轉不利局勢，以432.25分取得銀牌，新加坡的李含光奪銅。

在兩年前新加坡賽會拿下4金的黃茲樑，本屆賽會僅爭取2賽項的衛冕，除3米跳板，他還將在10米跳台爭衛冕，並在週一進行的1米跳板爭金。

2屆奧運會獎牌得主潘德蕾拉在週六的混合雙10米跳台聯手小將加布里埃爾以345.40分奪冠。

威勝靖恩成亮點 游泳3金沒達標