【東運會-水上運動】馬跳水無愧夢之隊 小潘茲樑再爭金

（吉隆坡27日訊）以三金開啟東運會征程的大馬“夢之隊”繼續追金之旅，跳水公主潘德蕾拉放眼在10米跳台4連冠、黃茲樑爭取成為首個東運1米跳板冠軍！
東運會跳水項目於上週六在國家水上運動中心拉開序幕，東道主大馬跳水隊橫掃揭幕日3金。黃茲樑和吳麗頤在男、女3米跳板摘金，奧運獎牌得主潘德蕾拉混合雙人團體賽帶領小將加布里埃爾拿到第3金。
上個月在布達佩斯世錦賽跳水女子10米跳台封后的張俊虹，將在週日聯手新星諾塔比達亮相1米跳板，不過，大馬跳水隊主教練楊祝梁賽后透露，在女子3米跳板獲得銀牌的諾塔比達或因傷棄權。
“她目前還在進行檢查，但我們也做了最壞的準備，如果諾塔比達真的無法上陣，會由黎蓓怡頂替，”楊祝梁說。
帶傷上陣的諾塔比達在週六的女子3米跳板以31.65分之差不敵隊友吳麗頤居次。後者以342.90分拿下了自2011年首次參加東運會以來接連居次後終迎來個人首枚金牌。新加坡的陳奕萱取得銅牌。
俊虹1米板爭譽
“我在上午熱身的時候受傷，當時我的脖子以下感覺沒有什麼力量，他們（教練）要我去檢查，但我堅持在比賽（3米跳板）後再做檢查，”諾塔比達說。除1米跳板，這名18歲的新秀還將聯手吳麗頤參加雙人3米跳板。
“這個金牌屬於所有人，我當時只是專注在當中，沒有意識到自己獲得第一，”麗頤說。她表示，諾塔比達是最佳的競爭對手，正是因為隊友的出色表現，促使她在如此激烈的競爭中保住了張俊虹在上屆賽會贏得的金牌。
大馬跳水隊在首日的第二金來自2014年格拉斯哥共運會金牌得主黃茲樑，成功以458.00分完成在男子3米跳板3連冠，隊友阿未安沙在第4個動作扭轉不利局勢，以432.25分取得銀牌，新加坡的李含光奪銅。
在兩年前新加坡賽會拿下4金的黃茲樑，本屆賽會僅爭取2賽項的衛冕，除3米跳板，他還將在10米跳台爭衛冕，並在週一進行的1米跳板爭金。
2屆奧運會獎牌得主潘德蕾拉在週六的混合雙10米跳台聯手小將加布里埃爾以345.40分奪冠。
威勝靖恩成亮點 游泳3金沒達標
大馬水軍在38面游泳金牌中只能拿到3金，連續2屆賽會都沒達標。沈威勝和彭靖恩成為大馬水軍的亮點。本屆東運會，新加坡獨攬19金6銀10銅，越南在阮氏映圓的8金貢獻下游出10金，印尼贏得4金，大馬3金3銀3銅排第4。
沈威勝在200米、400米自由泳奪得雙金，並在400米自由泳手刷新賽會紀錄，交出比上屆1金更好的成績。沈威勝、林清煌、陳捷和林傑森在4×100米自由泳接力賽創下新的全國紀錄並拿到銀牌。謝仿德和林俊良也在200米蛙泳和蝶泳拿到銀牌和銅牌，這讓大馬游泳隊看到未來。
奪得2金1銀的沈威勝說：“我已經做到最好了，在400米自由泳衛冕成功並創新賽會紀錄，200米也拿下個人最佳成績，感覺本身表現得不錯，1500米則有些失望。我休假回來共運會可能就只有5個月，我感覺會將重心放在400米、1500米，我需要找回耐力和水上的感覺；亞運會基本還有1年，我會注重在200、400米，我現在的成績應該能排在亞洲前5，到時去衝1枚獎牌回來。”
大馬女隊基本由彭靖恩獨撐大局，她在女100米蛙泳成功衛冕並創新大會紀錄，不過在50米蛙泳衝金失敗得銀。賽前不受看好的陳紫欣在50米仰泳奪得銅牌。
游泳強國新加坡在本屆賽會20項新大會紀錄中佔接近半數的9項，其中奧運冠軍斯庫林在50、100米蝶泳貢獻2項大會紀錄，同時在6個項目（3項個人、3項接力賽）全部奪金。
越南名將阮氏映圓再次顯神威，成功追平上屆的8金成績，還創下3項新賽會紀錄。