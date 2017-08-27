怒揭節目“做票” 薛之謙摔麥克風走人

（北京27日訊）薛之謙擔任《明日之子》評審，未料日前在直播時，不滿因“被指示投票”，導致實力歌手趙天宇無法晉級，直接在台上揭節目黑幕。

《明日之子》當日上演參賽者HeZ荷茲（虛擬偶像）、趙天宇間的對決，最終HeZ以一票之差晉級，淘汰了趙天宇。不過，這個結果惹怒了薛之謙。薛之謙的臉沉了下來，之後冷冷說：“不好意思，節目暫停一下，我有話要說；對於上一輪，非常抱歉各位，我得到主辦方指示，不要讓HeZ輸得太難看，所以要我投HeZ一票，現在反而讓HeZ晉級了，我覺得我有責任。”並表示若因這原因讓參賽者出局的話，就辭去星推官職位；說罷便將麥克風重摔桌子上拂袖而去，留下錯愕的參賽者、觀眾和不知如何收尾的主持人。

薛之謙換了一件短袖T恤回到評審台，再次向全場觀眾解釋，“我還是有必要回來的，還有這麼多選手在比賽。”他現在只想做好一件事情，“我們要延續我們的公正，前面有一個烏龍”，接著說明每次看到選手演出，和擔任星推官的楊冪、華晨宇都會在一起討論，“因為都是小朋友，我們不希望他們輸得太難看，也不希望都投給一個人”，沒想到這個做法卻出現了烏龍，“我本意不是這樣的，我想收回那一票……我能允許小朋友不要太丟臉，但不能允許我錯判。”

楊冪力挺薛之謙

楊冪見薛之謙還在氣頭上，立刻走到身邊“我跟你站在一起”，接著說“我們每次完了以後，3個人頭上插著夾子，化妝化到一半，穿著拖鞋什麼的……”，強調3人對評審投票的重視。由於直播突然出現摔麥克風的意外插曲，令所有人措手不及，微博熱搜“薛之謙摔話筒”高達197萬人搜尋關注，網友持續力挺“這種節目不錄也罷”、“摔麥克風帥炸了”、“真正該解釋的是節目”、“瞬間被薛之謙圈粉。”