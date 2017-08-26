拒絕加入私會黨 國中生遭圍毆重傷

（新山26日訊）一名15歲華裔國中生因拒絕加入私會黨，外出喝茶時遭十多人拖至馬路旁糾眾毆打，導致頭破血流、手腕骨裂，傷勢嚴重！

這名學生在新山柏伶花園一所國中就讀中二，他是於上週六（19日）晚上11時30分左右，與一名友人到士姑來順利花園貝斯達里1/5路一家咖啡店喝茶時遭襲擊。

據了解，至少有15名私會黨徒，持藤棍、木棍及鐵棒，對他拳打腳踢，造成他頭部裂了一道7公分的傷口、右手手腕骨裂、左手的兩根手指骨裂及腳部受傷。

至少15人持棍毆打

傷者較後被送往新山中央醫院，進行頭部縫針及動手術，目前傷勢穩定，已在今日出院返家休養。

母指兒上月突然不願上學

事主母親黃女士（40歲）受訪時表示，兒子平日個性文靜不惹事，上個月，兒子突然向父母提出不願上學，要輟學去工作。

她說，由於兒子一直不願透露原因，她向兒子的友人了解後，才得知有私會黨徒招攬兒子入黨，但兒子拒絕。

她透露，對方是一批經常在學校附近活動的輟學少年，兒子由於害怕曾經逃學，甚至擔心父母責罵而離家出走，最終在父母的勸說下回校上課，豈料不到一個月就出事。

“當時，有3輛轎車及2輛摩多車停在路邊，一群年約十多至三十多歲的華裔和印裔私會黨徒下車後，其中一人用藤棍用力拍打兒子的座位桌子，兒子馬上起身跑出咖啡店外。”

黃女士說，該批私會黨原本欲將兒子拉上車，但兒子奮力抵抗並與對方拉扯，結果跌倒在馬路旁的草地，遭到眾人圍毆，而兒子友人也被打受輕傷。

她表示，圍毆過程持續達15分鐘以上，一直到有民眾高喊“警察來了！”，該批青年才停手逃離現場。

促警正視問題