拒絕加入私會黨 國中生遭圍毆重傷

（新山26日訊）一名15歲華裔國中生因拒絕加入私會黨，外出喝茶時遭十多人拖至馬路旁糾眾毆打，導致頭破血流、手腕骨裂，傷勢嚴重！
這名學生在新山柏伶花園一所國中就讀中二，他是於上週六（19日）晚上11時30分左右，與一名友人到士姑來順利花園貝斯達里1/5路一家咖啡店喝茶時遭襲擊。
據了解，至少有15名私會黨徒，持藤棍、木棍及鐵棒，對他拳打腳踢，造成他頭部裂了一道7公分的傷口、右手手腕骨裂、左手的兩根手指骨裂及腳部受傷。
至少15人持棍毆打
傷者較後被送往新山中央醫院，進行頭部縫針及動手術，目前傷勢穩定，已在今日出院返家休養。
母指兒上月突然不願上學
事主母親黃女士（40歲）受訪時表示，兒子平日個性文靜不惹事，上個月，兒子突然向父母提出不願上學，要輟學去工作。
她說，由於兒子一直不願透露原因，她向兒子的友人了解後，才得知有私會黨徒招攬兒子入黨，但兒子拒絕。
她透露，對方是一批經常在學校附近活動的輟學少年，兒子由於害怕曾經逃學，甚至擔心父母責罵而離家出走，最終在父母的勸說下回校上課，豈料不到一個月就出事。
“當時，有3輛轎車及2輛摩多車停在路邊，一群年約十多至三十多歲的華裔和印裔私會黨徒下車後，其中一人用藤棍用力拍打兒子的座位桌子，兒子馬上起身跑出咖啡店外。”
黃女士說，該批私會黨原本欲將兒子拉上車，但兒子奮力抵抗並與對方拉扯，結果跌倒在馬路旁的草地，遭到眾人圍毆，而兒子友人也被打受輕傷。
她表示，圍毆過程持續達15分鐘以上，一直到有民眾高喊“警察來了！”，該批青年才停手逃離現場。
促警正視問題
黃女士透露，她已向校方反映這起事件，並到警局報案，她呼籲警方正視有關問題。
她說，她有3名兒子都在同一所國中就讀，傷者是她的二兒子，而長子也因不堪私會黨騷擾，早在兩年前輟學幫父親工作。
她無奈指出，二兒子已對事件留下陰影，告訴她不想繼續上學，就連就讀預備班的幼子也在事發後，被哥哥的遭遇嚇得停學3天。
3嫌犯落網
依斯干達公主城警區主任諾哈欣受詢時表示，警方將援引刑事法典326條文（持械傷人）調查這起案件。
他發文告指出，警方在本月19日晚上11時55分接獲現場公眾投報指發生毆鬥事件，警方隨後於本月21日凌晨4時50分，在新山裕華園逮捕3名華裔男子。
文告說，3名嫌犯年齡介於14至18歲，其中兩人無業，另一人為電話銷售員，3人都沒有前科。