疑回應美韓軍演 朝再試射導彈模擬攻韓

（平壤、華盛頓26日訊）正當美韓兩國進行“乙支自由衛士”聯合軍演之際，朝鮮於今早6時49分，從江原道一帶試射3枚相信是短程彈道導彈，朝東北方向飛行達250公里。導彈試射不久後，朝鮮官媒報導最高領導人金正恩視察軍方模擬入侵韓國島嶼的演習，挑釁意味極其濃厚，令朝鮮半島情勢再度緊繃。
這已是朝鮮在今年內第14次發射導彈，不過，美軍太平洋司令部說，朝鮮今次試射3枚導彈都以失敗收場。首枚和第三枚導彈都在飛行中墜毀，第二枚則“幾乎一發射便爆炸”。美方強調，3枚導彈對北美洲或關島都沒造成威脅。
美國白宮發表聲明，指總統特朗普已聽取匯報，美方正監測最新局勢發展。韓國總統文在寅獲得通報後，已立刻召開國家安全委員會會議商討對策，並決定加強與美軍進行的年度軍演，檢視防衛力量。
試射3導彈均失敗
日本內閣發言人、官房長官菅義偉則表示，已證實沒有導彈落在日本經濟海域，對日本安全保障沒直接影響，惟官方將繼續保持高度戒備，保護人民生命財產。
朝鮮昨日慶祝“先軍節”，為紀念已故最高領導人金正日把軍事列為第一要務，外界就推測朝鮮會在這一兩天有所行動。分析認為，朝鮮今日試射是對近日美韓軍演表達抗議。朝鮮早前曾警告，將對美韓軍演採取報復和懲罰。
另外，朝鮮官媒《朝中社》今天報導金正恩視察人民軍特種部隊演習，模擬攻擊韓國在西部海域的島嶼，但未透露視察地點和日期。報導指，人民軍先出動戰機、多管火箭發射器及自走炮，模擬攻擊韓國的白翎島及延坪島，特種部隊再以橡皮艇搶灘，向被火焰包圍的目標發動攻擊。
據報，金正恩對這次演習非常滿意，要求特種部隊重點改善訓練素質，並要求他們要想到只用雙手就無情地消滅敵人，並在接到命令時，一舉佔領首爾及韓國。
日制裁涉朝華企 中警告後果自負
（東京、北京26日訊）繼美國宣佈制裁多間涉嫌暗中支持朝鮮核計劃的中國企業後，日本政府昨天也通過對朝鮮的單邊制裁，涉及5家華企及一名人士。對此，中國外交部發言人華春瑩要求日方立即停止有關錯誤做法，警告日方若一意孤行，必須承擔後果。
華春瑩強調，中方堅決反對任何國家在安理會框架外實施單邊制裁。她批評日方不顧中方嚴正立場，執意追隨某些國家，對中國企業和個人實施單邊制裁，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。日方這一做法嚴重損害中方利益和司法主權，為中日關係改善進程製造了新的政治障礙。
另外，非洲國家納米比亞有一家企業及一名人士亦被列入制裁名單。據稱，有關企業參與朝鮮的勞務派遣。
韓加速部署薩德 美促月底前完成
朝鮮半島局勢不穩，令韓國加速部署薩德防禦系統的呼聲增加。青瓦台國家安保室長鄭義溶週四出席國會預決算委員會時表示，希望可在近期完成餘下4輛薩德發射車的臨時部署工作。
此外，擔任國會情報委員長的自由韓國黨最高委員李喆雨同日也表示，美國要求韓國在本月30日前，完成薩德發射車部署工作。
分析指，鄭義溶的說法是考慮到最近朝鮮核導威脅，以及美軍高層將領集體訪韓等情況，說明政府已決定盡快完成薩德部署。
另外，韓國官方昨天聲稱，等環評結果出爐後，就會完成剩下4座發射車的裝設，加上目前已運作的兩座發射車、雷達以及其他裝備，就能完成薩德系統部署。消息指，環評結果預計後天出爐。