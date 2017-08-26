疑回應美韓軍演 朝再試射導彈模擬攻韓

（平壤、華盛頓26日訊）正當美韓兩國進行“乙支自由衛士”聯合軍演之際，朝鮮於今早6時49分，從江原道一帶試射3枚相信是短程彈道導彈，朝東北方向飛行達250公里。導彈試射不久後，朝鮮官媒報導最高領導人金正恩視察軍方模擬入侵韓國島嶼的演習，挑釁意味極其濃厚，令朝鮮半島情勢再度緊繃。

這已是朝鮮在今年內第14次發射導彈，不過，美軍太平洋司令部說，朝鮮今次試射3枚導彈都以失敗收場。首枚和第三枚導彈都在飛行中墜毀，第二枚則“幾乎一發射便爆炸”。美方強調，3枚導彈對北美洲或關島都沒造成威脅。

美國白宮發表聲明，指總統特朗普已聽取匯報，美方正監測最新局勢發展。韓國總統文在寅獲得通報後，已立刻召開國家安全委員會會議商討對策，並決定加強與美軍進行的年度軍演，檢視防衛力量。

試射3導彈均失敗

日本內閣發言人、官房長官菅義偉則表示，已證實沒有導彈落在日本經濟海域，對日本安全保障沒直接影響，惟官方將繼續保持高度戒備，保護人民生命財產。

朝鮮昨日慶祝“先軍節”，為紀念已故最高領導人金正日把軍事列為第一要務，外界就推測朝鮮會在這一兩天有所行動。分析認為，朝鮮今日試射是對近日美韓軍演表達抗議。朝鮮早前曾警告，將對美韓軍演採取報復和懲罰。

另外，朝鮮官媒《朝中社》今天報導金正恩視察人民軍特種部隊演習，模擬攻擊韓國在西部海域的島嶼，但未透露視察地點和日期。報導指，人民軍先出動戰機、多管火箭發射器及自走炮，模擬攻擊韓國的白翎島及延坪島，特種部隊再以橡皮艇搶灘，向被火焰包圍的目標發動攻擊。

據報，金正恩對這次演習非常滿意，要求特種部隊重點改善訓練素質，並要求他們要想到只用雙手就無情地消滅敵人，並在接到命令時，一舉佔領首爾及韓國。