【東運會-男10米氣手鎗】勇挫越南奧運冠軍 黃冠捷破紀錄摘金

（吉隆坡26日訊）大馬神槍手黃冠捷（25歲）週六在男10米氣手鎗發揮出色，戰勝越南奧運冠軍黃春榮，並以破賽會紀錄獲得珍貴的金牌。這是大馬射擊隊在本屆東運會的第4金。
黃冠捷在決賽越戰越勇，以238.3環環獲得金牌，力克賽前熱門選手黃春榮，後者獲得銀牌。黃春榮在去年8月的里約奧運會就是在這一項目奪冠，成為越南史上第一個奪得奧運金牌的選手。緬甸選手獲得銅牌。大馬另一選手周英明無法獲得獎牌。
大馬雙雄周英明和黃冠捷在預賽分別以577環和575環的成績晉級決賽。
黃冠捷是大馬首位晉級里約奧運會的射擊選手。黃冠捷曾經在比賽中輸給黃春榮，此次可謂甜蜜復仇。除了是國家射擊隊選手，黃冠捷也在布特拉大學就讀航空工程系。
祖拜爾射出銅牌
在週五的比賽，大馬槍手祖拜爾在男50米步槍三姿決賽射以432.1環獲得銅牌。他在賽后一度哽咽，感到很抱歉。泰國選手納匹斯以444.7環獲得金牌，越南人阮杜宏以441.9環拿到銀牌。‘
欣慰多國參加冷門運動 謝國驥：該加強協調
大馬奧理會副秘書拿督謝國驥認為，本屆吉隆坡東運會所出現的問題主要是缺乏協調。不過，他對不少國家積極參加冷門運動，感到欣慰。
謝國驥認為目前各方都對東運會的要求和期待很高，所以東道主的任務繁重。他說，大家都指望大馬能夠辦好本屆東運會，可惜打從第一日開始就浮現不少問題。這包括交通問題，參賽隊伍在體育場苦等巴士返酒店，以及不少問題都因協調溝通而浮現。
他表示，要在45個不同的賽場主辦38項運動，真的是非常不簡單，選手都住在不同的酒店。他說，若是能夠加強各方面的溝通協調，相信所產生的問題不會發生。本屆東運會也出現一些可喜的進步現象，包括東帝汶、寮國和柬埔寨都派出各自最大的參賽團，其中寮國首次派出籃球參賽，越南也首次參加板球賽。他表示，有些國家利用東運會做為發展冷門運動的踏腳石，不過並不是外人所指的玩玩而已。
他說，新加坡繼續統治游泳項目，越南在女子田徑展示強大實力，大馬也在田徑取得不俗的進步。本屆東運會不少項目也出現觀眾爆滿的現象，包括排球、籃球和乒乓。”
談到大馬在本屆金牌的目標，他深信大馬可以實現，因為接下來大馬還有不少拿手項目有待上演，包括跳水、韻律操和腳車。