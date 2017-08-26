【東運會-男10米氣手鎗】勇挫越南奧運冠軍 黃冠捷破紀錄摘金

（吉隆坡26日訊）大馬神槍手黃冠捷（25歲）週六在男10米氣手鎗發揮出色，戰勝越南奧運冠軍黃春榮，並以破賽會紀錄獲得珍貴的金牌。這是大馬射擊隊在本屆東運會的第4金。

黃冠捷在決賽越戰越勇，以238.3環環獲得金牌，力克賽前熱門選手黃春榮，後者獲得銀牌。黃春榮在去年8月的里約奧運會就是在這一項目奪冠，成為越南史上第一個奪得奧運金牌的選手。緬甸選手獲得銅牌。大馬另一選手周英明無法獲得獎牌。

大馬雙雄周英明和黃冠捷在預賽分別以577環和575環的成績晉級決賽。

黃冠捷是大馬首位晉級里約奧運會的射擊選手。黃冠捷曾經在比賽中輸給黃春榮，此次可謂甜蜜復仇。除了是國家射擊隊選手，黃冠捷也在布特拉大學就讀航空工程系。

祖拜爾射出銅牌

在週五的比賽，大馬槍手祖拜爾在男50米步槍三姿決賽射以432.1環獲得銅牌。他在賽后一度哽咽，感到很抱歉。泰國選手納匹斯以444.7環獲得金牌，越南人阮杜宏以441.9環拿到銀牌。‘