澳門政府撥7億救災 　議員諷窮得只剩錢

（澳門、珠海25日訊）颱風“天鴿”前天強襲香港、澳門及珠海，其中澳門災情最嚴重，除了出現大規模停電斷水，搜救人員今天凌晨再發現一名罹難者，令死亡人數增至9人。各政府部門包括賭場今天都降半旗致哀，澳門特首崔世安宣佈撥款13.5億澳門元（約7.16億令吉）救災，遭到批評“窮得只剩下錢”。另外，氣象局長馮瑞權已因防災不力，宣佈辭職。

崔世安昨天傍晚率領一眾官員召開記者會，除了默哀及致歉，形容澳門這次面對53年來最強颱風，政府的處理有不足之處，亦宣佈澳門基金會撥款13.5億元救災，包括將向罹難者家屬發放30萬澳門元（約15.9萬令吉）慰問金；傷者可獲上限3萬元（約1.59萬令吉）的醫療費用。

至於家居受損或海水倒灌入屋的住戶，可獲最多3萬元（約1.59萬令吉）賠償；而停水停電的住戶可獲各1000元（約530令吉）水費、電費減免；同時政府有26億元（約13.79億令吉）貸款資助受影響中小企業。

停水斷電也獲賠

不過，澳門立法會議員區錦新痛批，政府在風災之前和期間好像失了蹤，痛斥每次有事發生後，政府就用錢解決問題，猶如“窮得只剩下錢”，並強調民眾需要政府真正追究管治責任，檢討如何避免再發生類似災難。

這次風災期間，澳門也出現回歸以來最大規模停電停水，市面上的罐裝水幾乎被搶購一空，有居民怒罵政府“全無安排”，又指“有鄰居的嬰兒沒水來泡奶，十分可憐。”

澳門電力公司表示，供電設備受洪水破壞，目前仍有6600戶未恢復供電，預料今天可恢復所有供電；澳門基金會從中國採購的首批3000箱罐裝食水，免費發放給居民。海事及水務局預計，自來水供應可在未來一兩天逐步回復正常。

另外，“天鴿”早前登陸珠海後，為珠海、中山及江門等地帶來災情，死亡人數增至9人，並有逾6400間房屋倒塌；廣西民政廳表示，天鴿導致貴港、梧州及南寧等7市21個縣近18萬人受災，一人死亡，61萬戶停電，而當中75%已恢復供電。