【東運會-田徑】食物中毒影響好大 拉迪夫失牌主原因

（吉隆坡25日訊）大馬的去年里約殘奧會金牌得主阿都拉迪夫，週四在武吉加里爾國家體育場結束的男跳遠決賽最終僅能排名第七，在東運會首秀無緣頒獎台，主因追根究底就是日前爆發的食物中毒事件。

在里約殘奧，拉迪夫與同為田徑男鉛球的吉雅及男100米的裡祖安為大馬贏得3面金牌，締造我國體壇輝煌紀錄。這次在東運會，前兩人也憑藉真正實力歷史性首次獲得參賽資格。吉雅此前甚至成功贏得1面銅牌。

20歲的拉迪夫日前成為食物中毒的“受害者”之一，但他還是堅持參加決賽，最終以7米34的成績排名第七，距離個人最佳的7米60有些距離。

賽后，拉迪夫才透露了原來自己是食物中毒的選手之一。“決賽前，我每次吃了任何事物，結果都得往廁所跑。因此，我只能用液體食物。比賽中，我只能在總共6跳中嘗試了其中5次。雖然我狀態不好，但我還是竭盡所能，希望能贏得獎牌。”

還值得一提的是，大馬原本在男跳遠有“雙保險”，但另一選手盧克曼也深受食物中毒之苦。賽后，大馬田徑總教練再納阿巴斯也說：“其中拉迪夫賽前也有發燒，身體很虛弱。他嚴重腹瀉後一度脫水。他在比賽中臉色也很蒼白。這是他無法有好表現的原因。”

大馬奧理會會長東姑英南同日較早前也宣布，有16名大馬選手在週三爆發的食物中毒事件“中招”。由於他們都入住同一家酒店，因此都可能與酒店膳食有關，也有可能是食物中毒選手吃了酒店以外的食物，一切將在調查中。

據悉，除了田徑，游泳及法式滾球也有部分選手食物中毒，其中游泳男將丹尼爾比古缺席了週三的男200米自由泳，而後消息說他甚至入院接受治療，但大馬奧理會對此三緘其口。

王秀美女鏈球摘金

無論如何，在週四的田徑賽中，大馬還是憑藉王秀美在女擲鏈球項目，以59米24打破賽會紀錄的姿態贏得金牌。賽后受訪時，她表示將這面金牌獻給不久前病逝的母親。

年僅17歲的王秀美在決賽中第一擲就擲出破紀錄成績，打破泰國選手，也是今年銀牌敏卡蒙在上屆東運所創下的56米57舊賽會紀錄，這也是大馬重奪闊別4年的女鏈球東運金牌。

同日，除了王秀美，大馬在男撐竿跳及女跳高也破全國紀錄，但僅能贏得銅牌。

伊斯甘達在男撐桿跳成績是5米25，打破自己兩年前在韓國創下的5米20全國紀錄，連續兩屆獲得銅牌。2013年，他曾獲得銀牌。

葉倩儀則是在女跳高跳出1米83，打破自己今年3月創下的1米81全國紀錄，也取得自己3次參加東運以來首面獎牌。

還值得一提的是，大馬的男100米金牌得主凱魯同日確定，將因傷退出週五進行的4X100米賽。日前，他在200米賽僅能排名第四。