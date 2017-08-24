天鴿橫掃港澳粵奪16命 氣象台：下週或再有颱風

（香港、珠海24日訊）超強颱風“天鴿”昨天橫掃香港、澳門、廣東地區，昨晚進入廣西後已減弱為熱帶風暴。“天鴿”成為是繼1964年颱風“露比”之後，53年來對香港、澳門、廣東珠海地區影響最大的颱風，截至今晨，“天鴿”已造成12人死亡，包括澳門8人、廣東省8人。

雖然“天鴿”已遠離華南，深入內陸並減弱，惟中國中央氣象台預計稍後再有一至兩個颱風生成；香港天文台亦指一個廣闊低壓區會在本周後期及周末期間，為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，未來一連7天都是下雨天。

香港天文台預測，現時位於菲律賓以東的低壓區會在未來數天逐漸發展並移入南海北部，在下周初為華南沿岸帶來不穩定的天氣。

中央氣象台更指出，下周一至周三，因受另一颱風影響，華南地區將有大雨或暴雨，局部地區更有大暴雨。另外，預期下月2至11日上旬，南海及西北太平洋將再有一個颱風生成。

廣東省氣象台則預計，周六及週日，南海可能還有熱帶氣旋活動，廣東南部市縣將有中到大雨，局部地區暴雨；至下周一及週二，全省可能受熱帶氣旋環流或登陸影響，將有大雨至暴雨。

停車場移車卻被洪水沖倒 2男困16小時溺斃 澳門昨天因“天鴿”颱風吹襲，多處地下停車場被洪水淹沒，其中沙梨頭典雅灣大廈停車場有兩人被困，直至今天凌晨，距離事發16小時後才救出兩名男子，但證實已死亡。 其中一名死者關泰良才剛過60大壽，據他兒子說，昨早11時左右，父親擔憂地下停車場會淹水，打算去車庫把車子移出來，關泰良與2名鄰居把車子推到車庫入口處時，水勢還不很嚴重，3人與保安員閒聊時，突然一陣洪水沖過來，保安與身材較高大的年輕人及時拉住固定物品穩住腳步，但關泰良與另一名鄰居連人帶車被洪水沖回地下室。之後親友趕到現場，但洪水已將地下室完全淹沒，無從救起。 同樣被洪水淹沒的灝景峰、恆德大廈及青怡大廈等三個地下停車場，消防員進行排水及搜救工作後，未發現有人被困。 澳門民怨沸騰 轟氣象局長辭職 澳門在這場風災中，共造成8人死亡、153人受傷。有居民批評，氣象局明知風暴正面而來，卻延至早上9時才掛8號風球，令居民低估風暴威力，來不及防洪，促澳門氣象局長馮瑞權引咎辭職。 香港、澳門兩地為了因應“天鴿”颱風，都掛出了10號風球，不過兩地情況卻大不相同。香港在颱風過後，基本上民眾生活大致恢復正常，但澳門卻是一片混亂，民眾缺電缺水，多處大樓地下室淹水，一時也無法抽乾。不少澳門民眾上網痛責澳門氣象局反應遲緩，資訊更新太慢，有些民眾甚至要上香港天文台，或是中國中央氣象台網，才能得知“天鴿”颱風的最新狀況。 馮瑞權在記者會中，針對沒有及時更新氣象資訊一事，向民眾致歉。惟他解釋說，氣象局一直有監察“天鴿”走勢，並根據當時氣象數據資料分析，按既定程序處理，指颱風預測涉複雜因素，不能百分百準確預測。 疏導受影響旅客 港全日處理逾1200航班 隨著颱風遠離，香港航班陸續恢復運作，機場人流亦恢復正常水平。早上多班機都能如期出發，但仍有受風暴影響滯留的旅客，部分人在機場席地而睡。 香港機管局預計今天全日可處理超過1200班航班，盡力疏導昨天所有受颱風影響的旅客。 珠海醫院停水停電 醫護人員摸黑救治 “天鴿”吹襲期間，廣東電網多座變電站出現故障停止運作，影響超過191萬個用戶的供電，其中珠海有38萬戶停電。珠海一所醫院一度停水停電，醫護人員需用手機照明，用其他工具代替醫療儀器，繼續進行搶救。 泰也防天鴿 多地有暴雨 （曼谷24日訊）泰國農業部皇家灌溉廳廳長訕猜透露，根據氣象廳偵測的天氣狀況，即日起至下週一，泰國將受到熱帶風暴“天鴿”的影響，西南季風將進一步增強，東北、東北部、西部及南部西海岸降雨量將大增，促請民眾密切關注，以及時應對暴雨襲擊。

衛星雲圖似沉睡少女

“天鴿”肆虐港澳粵，造成嚴重傷亡。廣東江門市氣象局在官方微博上載“天鴿”登陸前的衛星雲圖，並指“像個沉睡的少女”（右圖），又稱“（天鴿）白天醒來，已變恐怖女巫了”。