史泰龍追魂Call邀演 吳京嫌戲少蓋電話

(北京24日訊)真的是風水轉流轉!

中國影星吳京自導自演的《戰狼2》,毫無懸念的於昨天已突破52億人民幣(約33.4億令吉),全球總票房排名位列74名,已超越《星球大戰》(Star Wars)、《死侍》(Deadpool)、《蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰》(The Amazing Spider-Man 2)。

如果能突破60億(約38.5億令吉),《戰狼2》將頂替《哈利·波特與火焰杯》(Harry Potter and the Goblet of Fire)的位置,排名45。

因為《戰狼2》的火爆,《浴血任務4》(The Expendables)製作人、好萊塢動作男星史泰龍(Sylvester Stallone)最近也積極對吳京發出了邀約,希望他能加盟,還試過一天15個追魂Call,開出的片酬是500萬美元(約2050萬令吉)。

不想跑龍套

不過,對於進軍好萊塢這回事,吳京似乎不怎麼積極,最後以“戲份少”的理由,便把電話蓋了;當“吳京拒演”事件傳開以後,很多人都拍手贊好,理由是《浴血任務3》中李連傑,其實是到了快劇終時才出現,在整部電影片中的地位僅相當於跑龍套,以中國演員參與的大片來中國撈金,這個也是好萊塢的一貫手法。

不過,也有另一廂的網軍們表示,以吳京現在的地位、名氣和身份,加上他強硬直白的性格,《浴血任務4》是不可能讓他出演一個醬油角色,還有一個更重要的原因是中國已經成為好萊塢電影海外最大的電影市場,如果戲份給的太少,觀眾也不會買賬。

事實上,吳京早前也說道為甚麼國外有史泰龍等,有敢死隊等,而中國沒有這種硬漢?“我拍戰狼系列,本身就是為了展示中國硬漢的形象的。”現在看來,吳京塑造的非常成功。