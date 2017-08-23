玩轉老千 商人激怒李警官 DJ錄音揭騙局

（沙登23日訊）電話詐騙分子通過“以假亂真”電話號碼，指控電台DJ和廣告商涉及撞後逃，販毒及洗黑錢，恐嚇他們匯錢不果，反遭DJ偷偷錄音On Air揭發其惡行，而廣告商更抱著“看你出甚麼花招”心態，僅匯10令吉“回敬”對方，大大的惱怒了詐騙分子。

遭詐騙分子相中的廣告商為陳堅松（62歲），來自蕉賴柏蘭嶺。他是在本月12日上午10時05分接獲一通來電顯示03-8886 2221，自稱撥自布城警區總部，口操馬來語的男子來電，並且劈頭就唸出他的英文名和身份證號碼。

他說，在他表明不諳馬來語後，對方掛了電話，唯10分鐘後，其電話響起，來電顯示為04-218 1822的電話。“我接通電話，傳來的是一名本地口音的華裔男子的聲音，他說他是“李警官”，從‘檳島東北警區總部’打來，並說我一輛車牌號碼WLA 7966的豐田威馳轎車，在檳城大山腳涉及一起撞後逃車禍。”

“他還說，警方在車上發現了一包1公斤重的冰毒和一張內有280萬令吉巨額存款的銀行卡，並逮捕了印裔轎車司機，司機已經招認是以300令吉向我租車，同時車上也有我的複印身份證。”

陳堅松說，他對該名“警員”的話很是懷疑，因為他本身根本不曾擁有上述的轎車，也沒有對方所指的聯昌銀行的銀行卡。“我懷疑那是一宗詐騙電話，當下就報警備案。”

不過，為了探悉對方葫蘆賣甚麼藥，還是應對方的要求，每天在固定時段打電話給一名聲稱“調查此案”的警方商業罪案調查組的“林警曹”報到。

“對方在13日上午10時15分來電，要我說出本身還有甚麼銀行戶頭，以便警方查明該筆280萬令吉的黑錢，是否和我的生意有關係。”

“對方也稱會向法庭申請庭令，到時國行會委派一名‘調查員’來調查我的戶頭，因此要我把最多存款的戶頭的錢轉入該名調查員的私人戶頭。在證明我清白後，就會把錢歸還給我。”

不斷催促受害者匯錢

陳堅松說，此刻他已經很肯定對方是詐騙分子，但他還向行動黨梳邦再也市議員戴禎興闡述他的遭遇，並在他的獻議下，決定繼續和對方“玩下去”。

“我於是告訴對方本身有8萬令吉的存款，結果對方就不斷的催促我把錢匯入‘國行調查員’戶頭，以示清白。”

“到了15日，這名‘警官’再追問我匯錢了沒有，我則一直和他拖時間，最後我告訴他只有2萬令吉。結果對方聽到2萬令吉也說行，並要我之刻把錢匯入一個名為Lim Teck Eing的人的聯昌銀行戶口號碼。”

陳堅松說，他為了查虛該戶頭，就匯入10令吉，結果10令吉匯款“惹怒”了李警官。“李警官在下午2時24分來電怒斥我不既然不合作，就要把我的‘口供’給取消，然後把案件交給警方毒品罪案組調查，並事後還發出連串Whatapps，威脅說警方很快就會逮捕我。”

陳堅松今日在行動黨史里肯邦安區州議員兼雪州行政議員歐陽捍華安排下，召開記者會公布其遭遇，以提醒公眾小心這類詐騙電話。

歐陽捍華促請民眾，若是接到聲稱是官員或警方的來電，首先必須保持鎮定，細心了解整個事情的經過，先向有關單位或機構查詢，證實後才處理此事，而不應在心態上害怕官員，相信對方而“中招”。

988 DJ也中招

另一名遇到用幾乎一模一樣詐騙手法為《早點UP》的988電台DJ大寶。大寶透露，她是今早約10時，在當完班，准備離開辦公室時，接到該通詐騙電話。

她說，電話螢幕顯示號碼是從布城打來，她接通後，傳來一名口噪英語的男子的聲音，男子含糊表明身份及向她我求證姓名和大馬卡號碼。在確認後，就指她我涉及檳城一宗“撞後逃”案件。

“他隨後叫我別掛線，說要把通話轉到檳城威省15區的警局，過後螢幕上顯示的號碼就變成另一組檳城區號的號碼，一名自稱‘張曹長’ 的警官接聽後，以國語指我於本月17日晚上11時30分，在檳城中路涉及‘撞後逃’，傷者目前在醫院，情況嚴重，要我協助調查。”

大寶說，她當時人在吉隆坡，不在檳城，於是就斥口否認涉案，結果對方指可能有人盜用了其身份，必須立刻錄取一份口供。

她說，對方說電話錄口供不能有雜音，要我找個安靜的地方。“當時我已經起疑，可以又想知道對方想玩甚麼花招，於是我就悄悄開啟了手機錄音。”

她說，到了安靜處，對方語氣突然轉兇，改用中文罵她說謊，質問她是否涉及販毒和洗黑錢活動，還說她因為車內藏毒，怕被捉就撞了人逃走。“對方還指我戶頭有280萬令吉，之前用3名男子的戶頭洗黑錢，事後給每人2000令吉，如今3人已落網和和盤托出，讓我也認罪。”

大寶說，該名“曹長”在電話中恐嚇要她認罪，還說以他“曹長”的身份，可以扣留她3個月，而且也只需要一通電話，吉阿曼的同僚就會在20分鐘內趕到她辦公室捉人，讓她在同事和上司面前出醜，身敗名裂。

她說，最好笑的是，對方還說，身為人民的警察是不會隨便栽贓的，但是，如果警方要栽贓 也逃不了！

“在糾纏了近半小時，該名‘張曹長’又說要把電話轉給其‘上司’，但我已經很累，不想與他繼續糾纏，就趁機掛了電話。”

警方證實為詐騙案

大寶說，她在掛線後，回撥了該組電話號碼，結果真的接通到威省的一所警局，但警方說沒有所謂的“張曹長”，並證實那是一通詐騙電話。

“警方還反問我說，若是涉及販毒和洗黑錢活動，警方難道只是撥電查詢？”

她說，警方也說最近已經接獲兩三起類似案件的投報。

大寶將在明天早上的電台節目中播出有關錄音，希望借此提醒聽眾，不要隨便相信陌生來電，以免墜入電話詐騙集團的陷阱。