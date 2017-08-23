天鴿襲港粵 海陸空停擺 港5年來首發10號風球

（香港、廣州23日訊）來勢洶洶的今年第13號颱風“天鴿”掠過台灣後，撲向中國，造成香港與深圳等地交通大亂，海陸空交通全停擺。中國中央氣象台今早將颱風橙色預警升級為紅色，是今年首個颱風紅色預警信號，亦是颱風預警信號中的最高級別；香港天文台亦在今早一小時內，先後改發9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號。

香港上一次發出9號及10號風球，是在2012年7月下旬，強颱風“韋森特”襲港期間。天文台預料未來數小時，“天鴿”會最接近香港，在香港以南約50公里處掠過。澳門氣象局也發出10號風球。

多地停工停課

香港學校今天宣佈停課，法院庭訊延期，醫院、診所暫停門診；股市今天全日暫停交易。港鐵暫停所有地面和架空路段港鐵列車，以及輕鐵和港鐵巴士服務。市區巴士大部分路線停駛，海陸空交通大受影響，至少450班航班取消或延遲，不少旅客被迫滯留機場。

中央氣象台預料，“天鴿”會在中午前後在廣東珠海到陽江一帶沿海登陸，登陸後向偏西方向移動，晚上進入廣西境內。受天鴿影響，福建東南沿海和廣東中部沿海的部分地區，已經出現暴雨，局部有大暴雨，雨量超過350毫米。

首發最高紅色預警

深圳全市進入颱風緊急防禦狀態，所有中小學、幼兒園及托兒所停課，除了搶險救災、醫療及保障居民基本生活必需服務以外，其他行業亦都建議停工。

受颱風影響，廣東省內廣州、深圳、珠海等機場已取消多班航班，其中深圳機場有近300班航空已取消。鐵路部門亦宣布南廣鐵路和廣珠、莞惠、廣佛肇城際列車全日停駛；廣州市客輪公司水上巴士營運船舶全部停航、東莞虎門港澳渡輪亦停航、海南瓊州海峽今早9時半起全線停航停航。

另外，由於風暴加上天文大潮，惠州三門島今早出現海水倒灌，道路和碼頭被海水淹沒。