特朗普演說火上加油 鳳凰城爆發示威衝突

（鳳凰城23日訊）美國總統特朗普昨天前往亞利桑那州出席集會活動，但其煽動性的演說內容，引起場外示威民眾情緒激動，支持和反對民眾互相叫囂對罵，更發生肢體衝突，警方動用催淚彈強行驅散民眾，現場情形混亂。
本月12日在弗吉尼亞州發生白人主義者示威衝突後，特朗普被指沒有第一時間譴責白人主義者和極右分子。據悉，鳳凰城市長斯坦頓本來希望特朗普不要在這敏感時刻到訪，但他要求取消集會不果。
特朗普在集會演說中批評媒體報導誤解其意思，並特別強調他譴責白人極端主義，但他指摘媒體和假新聞讓仇恨團體有發揮空間，還蓄意不報導他也有譴責種族主義的言論。
這番演說引發場外反種族歧視示威者的不滿，支持與反對的示威者越來越激動，互相叫囂和高聲對罵，有部分示威者按捺不住，引發小規模肢體衝突。
特朗普：朝開始尊重美
提到朝鮮半島的局勢，特朗普認為，他此前對朝線的強硬言論產生了效果，朝鮮最高領導人金正恩已經“開始尊重”美國。
特朗普說：“我尊重他開始尊重我們的事實。也許機會不大，但也許會有些積極的進展。”
朝完成襲關島部署 嗆美再挑釁就開轟
（華盛頓、平壤23日訊）朝美關係持續緊張，俄羅斯衛星通訊社引述朝鮮駐俄大使金忠韓的話說，平壤已完成攻擊關島的導彈部署，只要美方再作出任何挑釁，便會立即向關島發射導彈。
報導指，金忠韓提到朝鮮半島是否發生戰爭，一切都取決於美國的行為。與此同時，朝鮮發放最新模擬影片，畫面有多枚導彈攻擊關島，令特朗普政府要員身陷火海。
朝中社及《勞動新聞》今天報道，朝鮮最高領導人金正恩下令增加生產洲際彈道導彈的引擎及頭錐。報道亦提到，朝鮮正研發一款新型彈道導彈，取名為“北極星3型”。
朝鮮特使朱勇哲昨天在聯合國裁軍會議上重申，美方若不改變對平壤的敵視政策和核武威脅，平壤都不會放棄視為自衛用途的核武。他又批評，美韓正進行、代號“乙支自由衛士”的聯合軍演，是火上加油，令朝鮮半島局勢進一步惡化。
美國國務卿蒂勒森則稱，自聯合國對朝鮮實施新制裁後，朝方展現一定程度的克制，再也沒有試射導彈。他希望這是朝方準備在不久後與美國談判的跡象。
美對俄中祭出新制裁
此外，美國財政部宣布新一輪措施，制裁16家與朝鮮有合作關係的外國公司及個人，當中主要來自中國及俄羅斯。中國駐美使館回應，中方反對在安理會架構外的進行單方面制裁，特別是以美國的法律對中國企業和個人行使長期管轄權，要求美國立即糾正錯誤，以免破壞雙邊合作。