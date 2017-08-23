特朗普演說火上加油 鳳凰城爆發示威衝突

（鳳凰城23日訊）美國總統特朗普昨天前往亞利桑那州出席集會活動，但其煽動性的演說內容，引起場外示威民眾情緒激動，支持和反對民眾互相叫囂對罵，更發生肢體衝突，警方動用催淚彈強行驅散民眾，現場情形混亂。

本月12日在弗吉尼亞州發生白人主義者示威衝突後，特朗普被指沒有第一時間譴責白人主義者和極右分子。據悉，鳳凰城市長斯坦頓本來希望特朗普不要在這敏感時刻到訪，但他要求取消集會不果。

特朗普在集會演說中批評媒體報導誤解其意思，並特別強調他譴責白人極端主義，但他指摘媒體和假新聞讓仇恨團體有發揮空間，還蓄意不報導他也有譴責種族主義的言論。

這番演說引發場外反種族歧視示威者的不滿，支持與反對的示威者越來越激動，互相叫囂和高聲對罵，有部分示威者按捺不住，引發小規模肢體衝突。

特朗普：朝開始尊重美

提到朝鮮半島的局勢，特朗普認為，他此前對朝線的強硬言論產生了效果，朝鮮最高領導人金正恩已經“開始尊重”美國。

特朗普說：“我尊重他開始尊重我們的事實。也許機會不大，但也許會有些積極的進展。”