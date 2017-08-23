【東運會】下一步雙料飛人 凱魯終極目標3金

（吉隆坡23日訊）東南亞最年輕飛人凱魯哈菲茲放眼包攬吉隆坡東運會短跑三金！

19歲的凱魯哈菲茲週二晚在武吉加里爾國家體育場展開的男子100米飛人大戰中以10秒38奪冠，儘管這成績與他保持的10秒18全國紀錄尚有一段差距，但這枚重中之重的金牌卻也終結了大馬長達14年的冠軍等待。

凱魯在賽后表示，他在上場後非常緊張，不過，現場觀眾們的打氣成了他的動力。“我把這枚金牌獻給我的家人、教練莫哈末波德，以及全馬人民，感謝大家對我的信任。”

菲律賓好手艾利克萊與泰國選手克利特薩達10秒43同步衝線，無緣衛冕的艾利克萊銀牌挂肩，克利特薩達摘銅。

拿下男子百米飛人大戰、終結了大馬長達14年的冠軍等待後，19歲的凱魯哈菲茲下一步將是衝擊200米金牌，爭取成為繼2003年納茲米占後的第二個東南亞雙料飛人。

本屆東運會田徑項目於週三開始一連4天各提供9金供角逐，在週三最受矚目的自然是200米男女飛人之戰。也是200米全國紀錄保持者的凱魯將聯手戰友阿拉溫追金；而在女子100米居次的胡絲妮雅也有望爭金。

胡絲妮雅在週二晚的女子百米飛人大戰中，以0.18秒不敵越南的亞青賽冠軍黎姿征摘銀。後者以11秒56封后。新加坡的維羅妮卡11秒76取得銅牌。

吉雅東運第一人

大馬在週二產生的8金拿下了當中的2枚。除百米飛人金牌，莫哈末伊凡森蘇丁在男子鐵餅衛冕戰中，以58米36完成三連冠霸業。不過，他的成績未能刷新新加坡前名將黃德炎保持了18年的59米50東運會紀錄，比他在5月25日在奧地利創造的全國紀錄62米55仍有一段差距。

除金牌得主，在大馬奪牌項目選手當中，最受矚目的還有里約殘奧會冠軍兼世界紀錄保持者吉雅。儘管17米12的成績僅能為東道主摘得一枚銅牌，但他卻寫下了紀錄，成為史上首位在健全人東運會奪牌的殘疾運動員。值得一提的是，吉雅的成績僅落後亞軍0.03米。

男子20公里競走，32歲的大馬好手陸春賢以個人最佳的1小時32分28秒居次。印尼選手亨德羅以打破東運會紀錄1小時32分11秒的成績奪冠。