【東運會武術】 羅梓暢揮出第二金 胡滿化圓金夢

（吉隆坡22日訊）達標！胡滿化長拳一圓金牌夢、羅梓暢太極拳出個人第二金後，國家武術隊拿下大馬代表團在本屆東運會第25和26金後，也完成了賽前定下的6金目標！

吉隆坡個東運會武術項目於週二在吉隆坡會展中心展開最後一天的爭奪，東道主一個早上進賬2金。前一日在南刀和南棍摘銅的大馬老將胡滿化，在今日展開的男子南拳項目中，以9.67分擊敗對手，終在生涯第5個東運會征程迎來“金”喜。

越南選手潘國慶9.66分奪得銀牌，汶萊蘇菲9.65分奪銅。

緊隨在後登場男子太極拳項目，羅梓暢以9.66分摘得個人在本屆賽會的第二金。新加坡選手陳威翰則以9.52分奪得銀牌，緬甸的坎敏德則以9.36分摘銅。

儘管武術項目在週二下午還有3項決賽，但隨著胡滿化和羅梓暢奪金，大馬隊完成了賽前定下的目標，6金5銀3銅的成績更優於2001年吉隆坡賽會（6金2銀5銅）。國家武術隊在2年前新加坡的賽會僅得2金3銀4銅。

馬武術最佳戰績

大馬的6金來自葉偉健、黃湘琳（女子南拳），胡滿化（男子長拳）以及羅梓暢。其中，葉偉健在男子劍術和槍術貢獻2金，羅梓暢則分別在太極劍和太極拳奪冠。

在週二上午進行的女子南刀和南棍賽事，印尼好手祖薇塔以19.29分奪冠，越南選手阮慧琳（19.25分）以及阮淑英（18.77分）分別拿下銀銅牌。

東運會在經過了一周多（包括開幕前的比賽）的爭奪後，於週二迎來賽會的第一個高潮，單日將分派47金。除武術項目在收官日派發的6金，金牌大戶田徑也在首日派出8金，男女100米飛人大戰將是本日的焦點。大馬寄望凱魯等選手能夠突破14年以來的東運男百米金牌荒。