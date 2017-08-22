99年來首次橫跨東西兩岸 全美瘋看日全蝕

（華盛頓22日訊）美國昨天迎來99年來首次橫跨東西兩岸14州的日全蝕景象，逾千萬民眾全副武裝湧入從西北延伸至東南地區，總長112公里的“日全蝕觀測帶”，欣賞這一奇景。

日蝕於美西時間早上9時05分（大馬時間凌晨零時05分）在俄勒岡州開始，月亮逐漸掩蓋身後的太陽，天色越來越暗，經75分鐘後完全蓋住太陽，四周由白天轉眼陷入一片漆黑，形成日全蝕美景，引來在場民眾歡呼不斷。接著，從懷俄明州一直延伸到東南的南卡羅來納州，並於美東時間下午2時48分（大馬時間凌晨2時48分）結束。日全蝕在各地出現約2分鐘，時間最久的是伊利諾伊州，達約2分44秒。

2分44秒 伊利諾伊州最久

在是次百年一遇的天文奇觀中，“鑽石環效應”最受民眾矚目。“鑽石環效應”出現於大約日全蝕前最後一刻和日全蝕後的第一刻，當太陽被大部分遮蔽時，太陽光會如一粒鑽石般從單一方向照耀。

對上一次同類日蝕景象已是1918年，下次觀測範圍橫跨全美的日全蝕，得等到2045年。這次的奇景被視為史上最容易觀測及拍攝到，因此大量民眾帶備望遠鏡、相機及保護眼鏡，全副武裝出動捕捉太陽。

不少學校和公司也都停課或開放休息時間，讓大家得以欣賞難得的天文景象。有人讚嘆日全蝕景象美得令人難以置信，有人甚至激動得流下眼淚；有市民指，觀測日全蝕是人生願望之一，能夠完成能他感到非常高興。

2045年將再現奇景

美國太空總署（NASA）早前也建議民眾觀賞日全蝕期間，可以留意身邊的寵物或野生動物的反應，並匯報異常情況。據悉。在田納西的納什維爾動物園，日蝕開始，天色越暗，蟋蟀及其他動物越是叫得厲害；日全蝕時，有紅鶴見天色驟暗，紛紛離開池塘，聚在一起壯膽，還有犀牛更以為天黑，準備返回欄舍睡覺。